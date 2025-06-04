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Путин в разговоре с Трампом назвал переговоры с Украиной полезными
Путин в разговоре с Трампом назвал переговоры с Украиной полезными - РИА Новости, 04.06.2025
Путин в разговоре с Трампом назвал переговоры с Украиной полезными
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул в разговоре с главой США Дональдом Трампом, что переговоры России и Украины в Стамбуле были полезны, сообщил журналистам... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:58:00+03:00
2025-06-04T20:58:00+03:00
2025-06-04T21:38:00+03:00
россия
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дональд трамп
юрий ушаков
владимир путин
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул в разговоре с главой США Дональдом Трампом, что переговоры России и Украины в Стамбуле были полезны, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Наш президент подробно остановился на содержании переговоров, на их итогах, и подчеркнул, что в целом эти переговоры были полезными", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа
Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа
2025-06-04T20:58
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россия, украина, сша, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Путин в разговоре с Трампом назвал переговоры с Украиной полезными
Путин в разговоре с Трампом подчеркнул, что переговоры с Украиной были полезны