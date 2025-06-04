https://ria.ru/20250604/putin-2020969830.html

Путин в разговоре с Трампом назвал переговоры с Украиной полезными

Путин в разговоре с Трампом назвал переговоры с Украиной полезными - РИА Новости, 04.06.2025

Путин в разговоре с Трампом назвал переговоры с Украиной полезными

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул в разговоре с главой США Дональдом Трампом, что переговоры России и Украины в Стамбуле были полезны, сообщил журналистам... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T20:58:00+03:00

2025-06-04T20:58:00+03:00

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россия

украина

сша

дональд трамп

юрий ушаков

владимир путин

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул в разговоре с главой США Дональдом Трампом, что переговоры России и Украины в Стамбуле были полезны, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Наш президент подробно остановился на содержании переговоров, на их итогах, и подчеркнул, что в целом эти переговоры были полезными", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

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Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа 2025-06-04T20:58 true PT4M58S

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россия, украина, сша, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире