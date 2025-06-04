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Путин и Трамп обсудили попытки Киева сорвать переговоры - РИА Новости, 04.06.2025
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20:55 04.06.2025 (обновлено: 21:38 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/putin-2020969498.html
Путин и Трамп обсудили попытки Киева сорвать переговоры
Путин и Трамп обсудили попытки Киева сорвать переговоры - РИА Новости, 04.06.2025
Путин и Трамп обсудили попытки Киева сорвать переговоры
В разговоре президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа было подчеркнуто, что Украина пыталась сорвать переговоры в Стамбуле, сообщил... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:55:00+03:00
2025-06-04T21:38:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В разговоре президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа было подчеркнуто, что Украина пыталась сорвать переговоры в Стамбуле, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Переговоры, как было подчеркнуто, Украина пыталась сорвать, осуществив по прямому указанию киевского режима целенаправленные атаки по гражданским целям, по мирному населению", - сказал Ушаков журналистам. Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник 2 июня. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа
Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа
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в мире, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Путин и Трамп обсудили попытки Киева сорвать переговоры

Ушаков: Путин и Трамп подчеркнули, что Украина пыталась сорвать переговоры

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В разговоре президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа было подчеркнуто, что Украина пыталась сорвать переговоры в Стамбуле, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Переговоры, как было подчеркнуто, Украина пыталась сорвать, осуществив по прямому указанию киевского режима целенаправленные атаки по гражданским целям, по мирному населению", - сказал Ушаков журналистам.
Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник 2 июня. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Лучшее предложение: меморандум России спасет Украину
3 июня, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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