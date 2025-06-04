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Путин и Трамп обсудили попытки Киева сорвать переговоры

Путин и Трамп обсудили попытки Киева сорвать переговоры - РИА Новости, 04.06.2025

Путин и Трамп обсудили попытки Киева сорвать переговоры

В разговоре президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа было подчеркнуто, что Украина пыталась сорвать переговоры в Стамбуле, сообщил... РИА Новости, 04.06.2025

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в мире

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украина

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В разговоре президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа было подчеркнуто, что Украина пыталась сорвать переговоры в Стамбуле, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Переговоры, как было подчеркнуто, Украина пыталась сорвать, осуществив по прямому указанию киевского режима целенаправленные атаки по гражданским целям, по мирному населению", - сказал Ушаков журналистам. Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник 2 июня. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

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Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа 2025-06-04T20:55 true PT4M58S

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в мире, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле