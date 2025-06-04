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Путин и Трамп обсудили переговоры США и Ирана - РИА Новости, 04.06.2025
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20:45 04.06.2025 (обновлено: 21:37 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/putin-2020967404.html
Путин и Трамп обсудили переговоры США и Ирана
Путин и Трамп обсудили переговоры США и Ирана - РИА Новости, 04.06.2025
Путин и Трамп обсудили переговоры США и Ирана
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили ряд международных вопросов с акцентом на переговоры США и Ирана по ядерной программе... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:45:00+03:00
2025-06-04T21:37:00+03:00
сша
россия
иран
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
обострение отношений сша и ирана
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили ряд международных вопросов с акцентом на переговоры США и Ирана по ядерной программе Тегерана, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.В среду состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом."Был обсужден целый ряд международных вопросов. Я бы сказал, с акцентом на несколько застопорившуюся ситуацию переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе", - сказал Ушаков журналистам.В понедельник депутат иранского парламента Абольфазль Зохреванд заявил, что предложения Соединенных Штатов исламской республике по ядерной сделке предусматривают приостановку обогащения урана и создание консорциума между США, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и Ираном.Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения урана.При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
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Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа
Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа
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сша, россия, иран, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, обострение отношений сша и ирана, в мире, ядерное оружие
США, Россия, Иран, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Обострение отношений США и Ирана, В мире, Ядерное оружие
Путин и Трамп обсудили переговоры США и Ирана

Ушаков: Путин и Трамп обсудили переговоры США и Ирана по ядерной программе

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили ряд международных вопросов с акцентом на переговоры США и Ирана по ядерной программе Тегерана, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В среду состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом.
"Был обсужден целый ряд международных вопросов. Я бы сказал, с акцентом на несколько застопорившуюся ситуацию переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе", - сказал Ушаков журналистам.
В понедельник депутат иранского парламента Абольфазль Зохреванд заявил, что предложения Соединенных Штатов исламской республике по ядерной сделке предусматривают приостановку обогащения урана и создание консорциума между США, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и Ираном.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения урана.
При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Трамп хочет содействия России в работе с Ираном
Вчера, 20:50
 
СШАРоссияИранВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковОбострение отношений США и ИранаВ миреЯдерное оружие
 
 
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