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В Петербурге проводят проверку после разлива нефти в порту

В Петербурге проводят проверку после разлива нефти в порту - РИА Новости, 04.06.2025

В Петербурге проводят проверку после разлива нефти в порту

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку после разлива нефтепродуктов в порту Санкт-Петербурга, инцидент произошел во время заправки рыболовного судна... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T11:15:00+03:00

2025-06-04T11:15:00+03:00

2025-06-04T11:26:00+03:00

москва

санкт-петербург

сзфо

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку после разлива нефтепродуктов в порту Санкт-Петербурга, инцидент произошел во время заправки рыболовного судна мазутом, сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО.Сообщение о разливе нефтепродуктов поступило от работников порта 1 июня около 5 часов утра."В ходе выезда на место происшествия сотрудниками транспортной полиции установлено, что около 2 часов ночи рыболовное судно осуществляло бункеровку мазута. По предварительной информации обнаружена утечка около 50-100 килограммов нефтепродуктов", - говорится в сообщении.Последствия разлива устранены.Санкт-Петербургский линейным отдел МВД России на водном транспорте проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250517/jakutsk-2017579695.html

https://ria.ru/20250423/rosprirodnadzor-2012868183.html

москва

санкт-петербург

сзфо

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москва, санкт-петербург, сзфо, министерство внутренних дел рф (мвд россии)