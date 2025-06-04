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В Петербурге проводят проверку после разлива нефти в порту
В Петербурге проводят проверку после разлива нефти в порту - РИА Новости, 04.06.2025
В Петербурге проводят проверку после разлива нефти в порту
Сотрудники транспортной полиции проводят проверку после разлива нефтепродуктов в порту Санкт-Петербурга, инцидент произошел во время заправки рыболовного судна... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T11:15:00+03:00
2025-06-04T11:15:00+03:00
2025-06-04T11:26:00+03:00
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку после разлива нефтепродуктов в порту Санкт-Петербурга, инцидент произошел во время заправки рыболовного судна мазутом, сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО.Сообщение о разливе нефтепродуктов поступило от работников порта 1 июня около 5 часов утра."В ходе выезда на место происшествия сотрудниками транспортной полиции установлено, что около 2 часов ночи рыболовное судно осуществляло бункеровку мазута. По предварительной информации обнаружена утечка около 50-100 килограммов нефтепродуктов", - говорится в сообщении.Последствия разлива устранены.Санкт-Петербургский линейным отдел МВД России на водном транспорте проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250517/jakutsk-2017579695.html
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москва, санкт-петербург, сзфо, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Москва, Санкт-Петербург, СЗФО, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге проводят проверку после разлива нефти в порту
В Петербурге транспортная полиция проводит проверку после разлива нефти в порту
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку после разлива нефтепродуктов в порту Санкт-Петербурга, инцидент произошел во время заправки рыболовного судна мазутом, сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО.
Сообщение о разливе нефтепродуктов поступило от работников порта 1 июня около 5 часов утра.
"В ходе выезда на место происшествия сотрудниками транспортной полиции установлено, что около 2 часов ночи рыболовное судно осуществляло бункеровку мазута. По предварительной информации обнаружена утечка около 50-100 килограммов нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
Последствия разлива устранены.
Санкт-Петербургский линейным отдел МВД России на водном транспорте проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.