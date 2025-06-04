https://ria.ru/20250604/pozhar-2020889997.html

В Петербурге потушили пожар в бизнес-центре

В Петербурге потушили пожар в бизнес-центре - РИА Новости, 04.06.2025

В Петербурге потушили пожар в бизнес-центре

Пожарные ликвидировали горение лифта в бизнес-центре в Невском районе Санкт-Петербурга на площади три квадратных метра, сообщает ГУ МЧС по Петербургу. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:27:00+03:00

2025-06-04T16:27:00+03:00

2025-06-04T16:27:00+03:00

санкт-петербург

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали горение лифта в бизнес-центре в Невском районе Санкт-Петербурга на площади три квадратных метра, сообщает ГУ МЧС по Петербургу. "Четвертого июня в 14.16 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, улица Седова, дом 12А. В лифтовом помещении бизнес-центра происходило горение оборудования на площади три квадратных метра. В 14.32 пожар ликвидирован", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.

https://ria.ru/20250604/pozhar-2020875824.html

санкт-петербург

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санкт-петербург, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)