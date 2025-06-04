https://ria.ru/20250604/pozhar-2020788334.html

В Забайкалье локализовали 11 лесных пожаров за сутки

В Забайкалье локализовали 11 лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 04.06.2025

В Забайкалье локализовали 11 лесных пожаров за сутки

Одиннадцать природных пожаров на площади 167 тысяч гектаров локализовали за минувшие сутки в восьми районах Забайкальского края, сообщило в своём... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T08:56:00+03:00

2025-06-04T08:56:00+03:00

2025-06-04T08:56:00+03:00

забайкальский край

россия

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Одиннадцать природных пожаров на площади 167 тысяч гектаров локализовали за минувшие сутки в восьми районах Забайкальского края, сообщило в своём Тelegram-канале минприроды региона. "За текущие сутки локализовано 11 лесных пожаров...в Балейском, Борзинском, Нерчинском, Тунгокоченском, Хилокском, Чернышевском, Читинском, Шилкинском округах и районах... (на площади - ред.) 167 тысяч гектаров", - говорится в сообщении. Всего в тушении задействовали более 300 человек и 55 единиц техники, отмечает краевое министерство. Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что самолет-амфибия Бе-200 приступил к тушению ландшафтного пожара, действующего в 4,8 километра от забайкальского поселка Дарасун. В ведомстве отмечали, что также в посёлок направлены силы аэромобильной группировки главного управления МЧС по Амурской области. На всей территории Забайкальского края с конца апреля действует особый противопожарный режим. Режим ЧС в лесах регионального уровня действует в Забайкалье с 7 апреля. С 23 апреля установлен режим ЧС федерального уровня. Как сообщало минприроды Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 30 мая по 19 июня включительно.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

https://ria.ru/20250604/pozhar-2020770718.html

забайкальский край

россия

амурская область

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забайкальский край, россия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии