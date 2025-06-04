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Один год из следующих пяти может стать самым жарким на Земле - РИА Новости, 04.06.2025
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15:31 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/pogoda-2020873669.html
Один год из следующих пяти может стать самым жарким на Земле
Один год из следующих пяти может стать самым жарким на Земле - РИА Новости, 04.06.2025
Один год из следующих пяти может стать самым жарким на Земле
Один год из следующих пяти с вероятностью 80% станет самым теплым на Земле, побив рекорд 2024 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:31:00+03:00
2025-06-04T15:31:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Один год из следующих пяти с вероятностью 80% станет самым теплым на Земле, побив рекорд 2024 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "С 80-процентной вероятностью ожидается, что, по крайней мере, один из следующих пяти лет будет самым теплым и превзойдет по температуре 2024 год, который до сих пор был рекордным", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. Также, по его словам, с вероятностью 70% среднее повышение температуры с 2025 по 2029 годы составит более 1,5 градуса - порогового значения, зафиксированного в Парижском соглашении. Синоптик отметил, что каждая дополнительная доля градуса потепления приводит к новым, более опасным, волнам тепла, экстремальным ливням, сильным засухам и таянию ледников. Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня (конца 19 века) и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.
https://ria.ru/20250604/zhara-2020836522.html
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земля, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, в мире, погода, общество, климат, потепление, глобальное потепление
Земля, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, В мире, Погода, Общество, Климат, Потепление, Глобальное потепление
Один год из следующих пяти может стать самым жарким на Земле

Вильфанд: в течение пяти лет с вероятностью 80% наступит самый жаркий год

© Pixabay / PIRO4DСолнце и планета Земля
Солнце и планета Земля - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Pixabay / PIRO4D
Солнце и планета Земля. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Один год из следующих пяти с вероятностью 80% станет самым теплым на Земле, побив рекорд 2024 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"С 80-процентной вероятностью ожидается, что, по крайней мере, один из следующих пяти лет будет самым теплым и превзойдет по температуре 2024 год, который до сих пор был рекордным", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
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Также, по его словам, с вероятностью 70% среднее повышение температуры с 2025 по 2029 годы составит более 1,5 градуса - порогового значения, зафиксированного в Парижском соглашении.
Синоптик отметил, что каждая дополнительная доля градуса потепления приводит к новым, более опасным, волнам тепла, экстремальным ливням, сильным засухам и таянию ледников.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия.
Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня (конца 19 века) и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.
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