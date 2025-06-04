https://ria.ru/20250604/pogoda-2020873669.html

Один год из следующих пяти может стать самым жарким на Земле

Один год из следующих пяти может стать самым жарким на Земле - РИА Новости, 04.06.2025

Один год из следующих пяти может стать самым жарким на Земле

Один год из следующих пяти с вероятностью 80% станет самым теплым на Земле, побив рекорд 2024 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T15:31:00+03:00

2025-06-04T15:31:00+03:00

2025-06-04T15:31:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Один год из следующих пяти с вероятностью 80% станет самым теплым на Земле, побив рекорд 2024 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "С 80-процентной вероятностью ожидается, что, по крайней мере, один из следующих пяти лет будет самым теплым и превзойдет по температуре 2024 год, который до сих пор был рекордным", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. Также, по его словам, с вероятностью 70% среднее повышение температуры с 2025 по 2029 годы составит более 1,5 градуса - порогового значения, зафиксированного в Парижском соглашении. Синоптик отметил, что каждая дополнительная доля градуса потепления приводит к новым, более опасным, волнам тепла, экстремальным ливням, сильным засухам и таянию ледников. Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня (конца 19 века) и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.

https://ria.ru/20250604/zhara-2020836522.html

https://ria.ru/20250603/polnolunie-2020739340.html

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земля, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, в мире, погода, общество, климат, потепление, глобальное потепление