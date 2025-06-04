https://ria.ru/20250604/peterburg-2020802466.html

В Петербурге провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов

В Петербурге провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 04.06.2025

В Петербурге провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов

Более 200 иностранных граждан оказались в отделах полиции в Санкт-Петербурге по итогам рейда по выявлению нелегальных мигрантов, около 30 из них будут выдворены РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T10:24:00+03:00

2025-06-04T10:24:00+03:00

2025-06-04T10:25:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

мигранты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020797513_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9540eda32c3cc07f83a0f106485c3620.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Более 200 иностранных граждан оказались в отделах полиции в Санкт-Петербурге по итогам рейда по выявлению нелегальных мигрантов, около 30 из них будут выдворены из России, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечает ведомство, в ходе рейда правоохранители проверили как стройплощадки, так и организации по оказанию услуг иностранным гражданам, включая Единый миграционный центр на улице Красного Текстильщика. Всего полицейские проверили около 5 тысяч человек. "Свыше 200 мигрантов доставили в отделы полиции для административного разбирательства за те или иные нарушения законодательства. Большинство доставленных отделались штрафами и уведомлениями о необходимости устранения нарушений. Однако почти 30 иностранцев, допустивших грубые нарушения миграционного законодательства, уведомлены о необходимости покинуть территорию нашей страны", – говорится в сообщении. ГУМВД намерено продолжить такие рейды в ближайшие дни.

https://ria.ru/20250513/migranty-2016692134.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Петербурге Рейд по выявлению нелегальных мигрантов прошел в Петербурге. По его итогам более 200 иностранных граждан оказались в отделах полиции. Правоохранители проверили стройплощадки, организации по оказанию услуг иностранцам, включая Единый миграционный центр на улице Красных текстильщиков. "Большинство доставленных отделались штрафами и уведомлениями о необходимости устранения нарушений. Однако почти 30 иностранцев, допустивших грубые нарушения миграционного законодательства, уведомлены о необходимости покинуть территорию нашей страны", - сообщили в региональном главке МВД. 2025-06-04T10:24 true PT1M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, санкт-петербург, мигранты