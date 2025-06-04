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В Петербурге провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов
В Петербурге провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 04.06.2025
В Петербурге провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов
Более 200 иностранных граждан оказались в отделах полиции в Санкт-Петербурге по итогам рейда по выявлению нелегальных мигрантов, около 30 из них будут выдворены РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T10:24:00+03:00
2025-06-04T10:24:00+03:00
2025-06-04T10:25:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
мигранты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Более 200 иностранных граждан оказались в отделах полиции в Санкт-Петербурге по итогам рейда по выявлению нелегальных мигрантов, около 30 из них будут выдворены из России, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечает ведомство, в ходе рейда правоохранители проверили как стройплощадки, так и организации по оказанию услуг иностранным гражданам, включая Единый миграционный центр на улице Красного Текстильщика. Всего полицейские проверили около 5 тысяч человек. "Свыше 200 мигрантов доставили в отделы полиции для административного разбирательства за те или иные нарушения законодательства. Большинство доставленных отделались штрафами и уведомлениями о необходимости устранения нарушений. Однако почти 30 иностранцев, допустивших грубые нарушения миграционного законодательства, уведомлены о необходимости покинуть территорию нашей страны", – говорится в сообщении. ГУМВД намерено продолжить такие рейды в ближайшие дни.
https://ria.ru/20250513/migranty-2016692134.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Петербурге
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов прошел в Петербурге. По его итогам более 200 иностранных граждан оказались в отделах полиции.
Правоохранители проверили стройплощадки, организации по оказанию услуг иностранцам, включая Единый миграционный центр на улице Красных текстильщиков.
"Большинство доставленных отделались штрафами и уведомлениями о необходимости устранения нарушений. Однако почти 30 иностранцев, допустивших грубые нарушения миграционного законодательства, уведомлены о необходимости покинуть территорию нашей страны", - сообщили в региональном главке МВД.
2025-06-04T10:24
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PT1M01S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, санкт-петербург, мигранты
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Мигранты
В Петербурге провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов
В Петербурге более 200 мигрантов доставили в отделы полиции по итогам рейда