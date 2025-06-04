Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 04.06.2025 (обновлено: 10:25 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/peterburg-2020802466.html
В Петербурге провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов
В Петербурге провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 04.06.2025
В Петербурге провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов
Более 200 иностранных граждан оказались в отделах полиции в Санкт-Петербурге по итогам рейда по выявлению нелегальных мигрантов, около 30 из них будут выдворены РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T10:24:00+03:00
2025-06-04T10:25:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
мигранты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020797513_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9540eda32c3cc07f83a0f106485c3620.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Более 200 иностранных граждан оказались в отделах полиции в Санкт-Петербурге по итогам рейда по выявлению нелегальных мигрантов, около 30 из них будут выдворены из России, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечает ведомство, в ходе рейда правоохранители проверили как стройплощадки, так и организации по оказанию услуг иностранным гражданам, включая Единый миграционный центр на улице Красного Текстильщика. Всего полицейские проверили около 5 тысяч человек. "Свыше 200 мигрантов доставили в отделы полиции для административного разбирательства за те или иные нарушения законодательства. Большинство доставленных отделались штрафами и уведомлениями о необходимости устранения нарушений. Однако почти 30 иностранцев, допустивших грубые нарушения миграционного законодательства, уведомлены о необходимости покинуть территорию нашей страны", – говорится в сообщении. ГУМВД намерено продолжить такие рейды в ближайшие дни.
https://ria.ru/20250513/migranty-2016692134.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Петербурге
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов прошел в Петербурге. По его итогам более 200 иностранных граждан оказались в отделах полиции. Правоохранители проверили стройплощадки, организации по оказанию услуг иностранцам, включая Единый миграционный центр на улице Красных текстильщиков. "Большинство доставленных отделались штрафами и уведомлениями о необходимости устранения нарушений. Однако почти 30 иностранцев, допустивших грубые нарушения миграционного законодательства, уведомлены о необходимости покинуть территорию нашей страны", - сообщили в региональном главке МВД.
2025-06-04T10:24
true
PT1M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020797513_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8f14a27cb0cf12ba6e77ef69dcce5316.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, мигранты
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Мигранты
В Петербурге провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов

В Петербурге более 200 мигрантов доставили в отделы полиции по итогам рейда

Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Более 200 иностранных граждан оказались в отделах полиции в Санкт-Петербурге по итогам рейда по выявлению нелегальных мигрантов, около 30 из них будут выдворены из России, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечает ведомство, в ходе рейда правоохранители проверили как стройплощадки, так и организации по оказанию услуг иностранным гражданам, включая Единый миграционный центр на улице Красного Текстильщика. Всего полицейские проверили около 5 тысяч человек.
"Свыше 200 мигрантов доставили в отделы полиции для административного разбирательства за те или иные нарушения законодательства. Большинство доставленных отделались штрафами и уведомлениями о необходимости устранения нарушений. Однако почти 30 иностранцев, допустивших грубые нарушения миграционного законодательства, уведомлены о необходимости покинуть территорию нашей страны", – говорится в сообщении.
ГУМВД намерено продолжить такие рейды в ближайшие дни.
Сотрудник ФМС - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Трудовые мигранты из Узбекистана будут возмещать затраты за депортацию
13 мая, 15:19
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургМигранты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала