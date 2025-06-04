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Совфед одобрил закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях
Совфед одобрил закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях - РИА Новости, 04.06.2025
Совфед одобрил закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий полномочия правительства РФ по утверждению правил предоставления гостиничных услуг, чтобы оно... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:37:00+03:00
2025-06-04T14:37:00+03:00
2025-06-04T14:37:00+03:00
туризм
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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новости - туризм
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий полномочия правительства РФ по утверждению правил предоставления гостиничных услуг, чтобы оно смогло отрегулировать невозвратные тарифы в этой сфере. Законом предусматривается, что орган госвласти РФ в сфере туризма, а именно Минэкономразвития, сможет утверждать правила предоставления гостиничных услуг, устанавливающие в том числе виды и условия бронирования, а также при необходимости правила предоставления услуг иных средств размещения. С инициативой официально ввести возможность невозвратных билетов в российских отелях, когда при отмене бронирования клиентам не будут возвращать плату за него, в прошлом году выступило Минэкономразвития. Директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности министерства Владимир Трач говорил, что разницу в стоимости между невозвратным и возвратным тарифами планируется ограничить 30%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), совет федерации рф, новости - туризм
Туризм, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Совет Федерации РФ, Новости - Туризм
Совфед одобрил закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях
Совфед одобрил закон об утверждении правил предоставления гостиничных услуг