https://ria.ru/20250604/oteli-2020862247.html

Совфед одобрил закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях

Совфед одобрил закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях - РИА Новости, 04.06.2025

Совфед одобрил закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий полномочия правительства РФ по утверждению правил предоставления гостиничных услуг, чтобы оно... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:37:00+03:00

2025-06-04T14:37:00+03:00

2025-06-04T14:37:00+03:00

туризм

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

совет федерации рф

новости - туризм

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий полномочия правительства РФ по утверждению правил предоставления гостиничных услуг, чтобы оно смогло отрегулировать невозвратные тарифы в этой сфере. Законом предусматривается, что орган госвласти РФ в сфере туризма, а именно Минэкономразвития, сможет утверждать правила предоставления гостиничных услуг, устанавливающие в том числе виды и условия бронирования, а также при необходимости правила предоставления услуг иных средств размещения. С инициативой официально ввести возможность невозвратных билетов в российских отелях, когда при отмене бронирования клиентам не будут возвращать плату за него, в прошлом году выступило Минэкономразвития. Директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности министерства Владимир Трач говорил, что разницу в стоимости между невозвратным и возвратным тарифами планируется ограничить 30%.

https://ria.ru/20250501/moskva-2014563084.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), совет федерации рф, новости - туризм