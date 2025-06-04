Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:37 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/oteli-2020862247.html
Совфед одобрил закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях
Совфед одобрил закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях - РИА Новости, 04.06.2025
Совфед одобрил закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий полномочия правительства РФ по утверждению правил предоставления гостиничных услуг, чтобы оно... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:37:00+03:00
2025-06-04T14:37:00+03:00
туризм
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
совет федерации рф
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151472/23/1514722302_0:0:6048:3402_1920x0_80_0_0_6209505ad9b2353ce8adfb268a30a431.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий полномочия правительства РФ по утверждению правил предоставления гостиничных услуг, чтобы оно смогло отрегулировать невозвратные тарифы в этой сфере. Законом предусматривается, что орган госвласти РФ в сфере туризма, а именно Минэкономразвития, сможет утверждать правила предоставления гостиничных услуг, устанавливающие в том числе виды и условия бронирования, а также при необходимости правила предоставления услуг иных средств размещения. С инициативой официально ввести возможность невозвратных билетов в российских отелях, когда при отмене бронирования клиентам не будут возвращать плату за него, в прошлом году выступило Минэкономразвития. Директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности министерства Владимир Трач говорил, что разницу в стоимости между невозвратным и возвратным тарифами планируется ограничить 30%.
https://ria.ru/20250501/moskva-2014563084.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151472/23/1514722302_314:0:5690:4032_1920x0_80_0_0_e1806f68aac13708a1714cab051e1102.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), совет федерации рф, новости - туризм
Туризм, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Совет Федерации РФ, Новости - Туризм
Совфед одобрил закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях

Совфед одобрил закон об утверждении правил предоставления гостиничных услуг

© Depositphotos.com / shockВыдача ключей в отеле
Выдача ключей в отеле - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Depositphotos.com / shock
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий полномочия правительства РФ по утверждению правил предоставления гостиничных услуг, чтобы оно смогло отрегулировать невозвратные тарифы в этой сфере.
Законом предусматривается, что орган госвласти РФ в сфере туризма, а именно Минэкономразвития, сможет утверждать правила предоставления гостиничных услуг, устанавливающие в том числе виды и условия бронирования, а также при необходимости правила предоставления услуг иных средств размещения.
С инициативой официально ввести возможность невозвратных билетов в российских отелях, когда при отмене бронирования клиентам не будут возвращать плату за него, в прошлом году выступило Минэкономразвития. Директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности министерства Владимир Трач говорил, что разницу в стоимости между невозвратным и возвратным тарифами планируется ограничить 30%.
Сотрудница отеля - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Уровень бронирований в отдельных отелях в Москве достиг 80 процентов
1 мая, 12:53
 
ТуризмРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Совет Федерации РФНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала