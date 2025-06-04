https://ria.ru/20250604/nato-2020768092.html

"НАТО одобряет": в США раскрыли влияние Запада на теракты ВСУ

"НАТО одобряет": в США раскрыли влияние Запада на теракты ВСУ - РИА Новости, 04.06.2025

"НАТО одобряет": в США раскрыли влияние Запада на теракты ВСУ

Продолжая поддерживать Украину, НАТО фактически поддерживает террористические атаки ВСУ на территории России, заявил американский журналист Кайл Ансалоне в... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T02:39:00+03:00

2025-06-04T02:39:00+03:00

2025-06-04T03:11:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Продолжая поддерживать Украину, НАТО фактически поддерживает террористические атаки ВСУ на территории России, заявил американский журналист Кайл Ансалоне в эфире YouTube."Оказывая поддержку Украине, НАТО оправдывает и одобряет эту безрассудную атаку, которая произошла в воскресенье <…> Они рискуют глобальным ядерным конфликтом, который прикончит нас всех", — сказал он.Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за атаки взял на себя Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20250604/ataka-2020763488.html

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020562136.html

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украина, в мире, россия, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины