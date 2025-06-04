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"НАТО одобряет": в США раскрыли влияние Запада на теракты ВСУ - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:39 04.06.2025 (обновлено: 03:11 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/nato-2020768092.html
"НАТО одобряет": в США раскрыли влияние Запада на теракты ВСУ
"НАТО одобряет": в США раскрыли влияние Запада на теракты ВСУ - РИА Новости, 04.06.2025
"НАТО одобряет": в США раскрыли влияние Запада на теракты ВСУ
Продолжая поддерживать Украину, НАТО фактически поддерживает террористические атаки ВСУ на территории России, заявил американский журналист Кайл Ансалоне в... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T02:39:00+03:00
2025-06-04T03:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Продолжая поддерживать Украину, НАТО фактически поддерживает террористические атаки ВСУ на территории России, заявил американский журналист Кайл Ансалоне в эфире YouTube."Оказывая поддержку Украине, НАТО оправдывает и одобряет эту безрассудную атаку, которая произошла в воскресенье &lt;…&gt; Они рискуют глобальным ядерным конфликтом, который прикончит нас всех", — сказал он.Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за атаки взял на себя Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20250604/ataka-2020763488.html
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020562136.html
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украина, в мире, россия, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
"НАТО одобряет": в США раскрыли влияние Запада на теракты ВСУ

Журналист Ансалоне: Запад одобряет безрассудные теракты ВСУ

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Продолжая поддерживать Украину, НАТО фактически поддерживает террористические атаки ВСУ на территории России, заявил американский журналист Кайл Ансалоне в эфире YouTube.
"Оказывая поддержку Украине, НАТО оправдывает и одобряет эту безрассудную атаку, которая произошла в воскресенье <…> Они рискуют глобальным ядерным конфликтом, который прикончит нас всех", — сказал он.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Атаки Украины на российские авиабазы увеличили риски, заявил Келлог
00:38
Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.
Ответственность за атаки взял на себя Владимир Зеленский.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский ответил на главный вопрос переговоров
2 июня, 22:02
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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