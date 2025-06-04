https://ria.ru/20250604/moskva-2020765125.html
Ефимов: в московском Южном Тушине возведут колледж
Ефимов: в московском Южном Тушине возведут колледж - РИА Новости, 04.06.2025
Ефимов: в московском Южном Тушине возведут колледж
Новый колледж построят в Походном проезде в московском районе Южное Тушино, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T09:12:00+03:00
2025-06-04T09:12:00+03:00
2025-06-04T09:12:00+03:00
южное тушино
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
юлиана княжевская
сергей собянин
москомархитектура
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_57d4ce139c8dc4ce6c1c27a793b16b42.jpg
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Новый колледж построят в Походном проезде в московском районе Южное Тушино, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Колледж планируют построить на земельном участке площадью три гектара. Предельная площадь здания составит 50 тысяч квадратных метров. Объект образования планируют возвести в рамках Адресной инвестиционной программы. Образовательное учреждение дополнит социальную инфраструктуру Северо-Западного округа", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская дополнила, что до колледжа можно будет добраться пешком от станций МЦД "Трикотажная" и "Тушинская", а также от станции метро "Тушинская".Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил, что в Москве до 2032 года обновят около 700 школьных зданий.
https://ria.ru/20250515/knyazhevskaya-2016959757.html
https://ria.ru/20250117/efimov-1994161790.html
южное тушино
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_c3c9da5e381a36c001c89a2be984d55a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южное тушино, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , юлиана княжевская, сергей собянин, москомархитектура, градостроительный комплекс москвы
Южное Тушино, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Юлиана Княжевская, Сергей Собянин, Москомархитектура, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в московском Южном Тушине возведут колледж
Ефимов: новый колледж построят в московском районе Южное Тушино