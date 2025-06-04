https://ria.ru/20250604/moskva-2020765125.html

Ефимов: в московском Южном Тушине возведут колледж

Ефимов: в московском Южном Тушине возведут колледж - РИА Новости, 04.06.2025

Ефимов: в московском Южном Тушине возведут колледж

Новый колледж построят в Походном проезде в московском районе Южное Тушино, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T09:12:00+03:00

2025-06-04T09:12:00+03:00

2025-06-04T09:12:00+03:00

южное тушино

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

юлиана княжевская

сергей собянин

москомархитектура

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Новый колледж построят в Походном проезде в московском районе Южное Тушино, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Колледж планируют построить на земельном участке площадью три гектара. Предельная площадь здания составит 50 тысяч квадратных метров. Объект образования планируют возвести в рамках Адресной инвестиционной программы. Образовательное учреждение дополнит социальную инфраструктуру Северо-Западного округа", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская дополнила, что до колледжа можно будет добраться пешком от станций МЦД "Трикотажная" и "Тушинская", а также от станции метро "Тушинская".Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил, что в Москве до 2032 года обновят около 700 школьных зданий.

https://ria.ru/20250515/knyazhevskaya-2016959757.html

https://ria.ru/20250117/efimov-1994161790.html

южное тушино

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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