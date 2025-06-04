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Ефимов: в московском Южном Тушине возведут колледж - РИА Новости, 04.06.2025
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09:12 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/moskva-2020765125.html
Ефимов: в московском Южном Тушине возведут колледж
Ефимов: в московском Южном Тушине возведут колледж - РИА Новости, 04.06.2025
Ефимов: в московском Южном Тушине возведут колледж
Новый колледж построят в Походном проезде в московском районе Южное Тушино, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T09:12:00+03:00
2025-06-04T09:12:00+03:00
южное тушино
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
юлиана княжевская
сергей собянин
москомархитектура
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Новый колледж построят в Походном проезде в московском районе Южное Тушино, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Колледж планируют построить на земельном участке площадью три гектара. Предельная площадь здания составит 50 тысяч квадратных метров. Объект образования планируют возвести в рамках Адресной инвестиционной программы. Образовательное учреждение дополнит социальную инфраструктуру Северо-Западного округа", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская дополнила, что до колледжа можно будет добраться пешком от станций МЦД "Трикотажная" и "Тушинская", а также от станции метро "Тушинская".Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил, что в Москве до 2032 года обновят около 700 школьных зданий.
https://ria.ru/20250515/knyazhevskaya-2016959757.html
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южное тушино, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , юлиана княжевская, сергей собянин, москомархитектура, градостроительный комплекс москвы
Южное Тушино, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Юлиана Княжевская, Сергей Собянин, Москомархитектура, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в московском Южном Тушине возведут колледж

Ефимов: новый колледж построят в московском районе Южное Тушино

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Новый колледж построят в Походном проезде в московском районе Южное Тушино, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Колледж планируют построить на земельном участке площадью три гектара. Предельная площадь здания составит 50 тысяч квадратных метров. Объект образования планируют возвести в рамках Адресной инвестиционной программы. Образовательное учреждение дополнит социальную инфраструктуру Северо-Западного округа", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская дополнила, что до колледжа можно будет добраться пешком от станций МЦД "Трикотажная" и "Тушинская", а также от станции метро "Тушинская".
Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил, что в Москве до 2032 года обновят около 700 школьных зданий.
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Южное ТушиноМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Юлиана КняжевскаяСергей СобянинМоскомархитектураГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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