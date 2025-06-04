Молдавия сфальсифицирует выборы на участках за рубежом, заявили в оппозиции
Влах: Кишинев готовится сфальсифицировать выборы на участках за рубежом
© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Сердце Молдовы" обвинила власти республики в намерении сфальсифицировать результаты парламентских выборов на участках за рубежом, соответствующее заявление сделала в среду лидер политформирования, экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
"Республиканская партия "Сердце Молдовы" выражает обеспокоенность действиями властей в последние месяцы в отношении дипломатического корпуса, считая их прямым доказательством подготовки к фальсификации парламентских выборов, назначенных на 28 сентября 2025 года. Так, на должности послов назначаются люди с политическим бэкграундом, известные своей лояльностью к власти", - говорится в сообщении, опубликованном в блоге Влах.
Политик также напомнила, что с начала текущего года были открыты новые консульства в Чикаго и Сакраменто, заменены действующие консулы (например, в Падуе, Италия), открыто новое посольство в Казахстане и планируется открытие еще одного — в Египте. "Все эти движения в молдавской дипломатии накануне парламентских выборов, как минимум, вызывают подозрение и позволяют утверждать: власть готовит масштабную фальсификацию голосования на участках за рубежом. В связи с этим партия "Сердце Молдовы" требует введения моратория на назначения новых консулов и послов до проведения парламентских выборов. Мы также призываем правительство отказаться от намерений фальсифицировать голосование за границей", - подчеркивается в сообщении.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
По итогам прошедших осенью прошлого года президентских выборов Майя Санду уступила внутри страны бывшему генпрокурору Александру Стояногло, который получил 51% голосов. Переизбраться на второй срок ей удалось после подсчета голосов свыше 300 тысяч молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС и США. Оппозиционные силы в стране неоднократно заявляли о нарушениях в ходе избирательной кампании и при подсчете голосов, однако Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов.