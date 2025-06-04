Мишустин прилетел в Таджикистан, где пройдет встреча глав правительств СНГ
Мишустин прибыл в Душанбе на заседание Совета глав правительств СНГ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Таджикистан, где пройдет заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.
Мишустина в аэропорту Душанбе встретили премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и заместитель министра иностранных дел Фаррух Шарифзода.
Рабочий визит российского премьера в республику продлится два дня. Как ожидается, в среду Мишустин встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В четверг премьер будет участвовать в заседании Совета глав правительств СНГ.
По информации пресс-службы правительства РФ, на заседании будут обсуждаться актуальные вопросы развития сотрудничества стран СНГ в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
Участники также планируют принять ряд совместных документов, которые касаются развития отраслей тяжелого машиностроения, легкой промышленности, охраны здоровья населения и других сфер.
Совет глав правительств СНГ
12 декабря 2024, 00:25