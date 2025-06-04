https://ria.ru/20250604/mishustin-2020867927.html

Мишустин прилетел в Таджикистан, где пройдет встреча глав правительств СНГ

Мишустин прилетел в Таджикистан, где пройдет встреча глав правительств СНГ - РИА Новости, 04.06.2025

Мишустин прилетел в Таджикистан, где пройдет встреча глав правительств СНГ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Таджикистан, где пройдет заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:56:00+03:00

2025-06-04T14:56:00+03:00

2025-06-04T15:47:00+03:00

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ДУШАНБЕ, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Таджикистан, где пройдет заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Мишустина в аэропорту Душанбе встретили премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и заместитель министра иностранных дел Фаррух Шарифзода.Рабочий визит российского премьера в республику продлится два дня. Как ожидается, в среду Мишустин встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В четверг премьер будет участвовать в заседании Совета глав правительств СНГ. Предыдущее такое заседание состоялось в минувшем декабре в Москве. Таджикистан в этом году председательствует в СНГ, очередная встреча глав правительств состоится в Душанбе. По информации пресс-службы правительства РФ, на заседании будут обсуждаться актуальные вопросы развития сотрудничества стран СНГ в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Участники также планируют принять ряд совместных документов, которые касаются развития отраслей тяжелого машиностроения, легкой промышленности, охраны здоровья населения и других сфер.

https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015582910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

таджикистан, россия, москва, михаил мишустин, эмомали рахмон, снг