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Мишустин прилетел в Таджикистан, где пройдет встреча глав правительств СНГ - РИА Новости, 04.06.2025
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14:56 04.06.2025 (обновлено: 15:47 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/mishustin-2020867927.html
Мишустин прилетел в Таджикистан, где пройдет встреча глав правительств СНГ
Мишустин прилетел в Таджикистан, где пройдет встреча глав правительств СНГ - РИА Новости, 04.06.2025
Мишустин прилетел в Таджикистан, где пройдет встреча глав правительств СНГ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Таджикистан, где пройдет заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:56:00+03:00
2025-06-04T15:47:00+03:00
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ДУШАНБЕ, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Таджикистан, где пройдет заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Мишустина в аэропорту Душанбе встретили премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и заместитель министра иностранных дел Фаррух Шарифзода.Рабочий визит российского премьера в республику продлится два дня. Как ожидается, в среду Мишустин встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В четверг премьер будет участвовать в заседании Совета глав правительств СНГ. Предыдущее такое заседание состоялось в минувшем декабре в Москве. Таджикистан в этом году председательствует в СНГ, очередная встреча глав правительств состоится в Душанбе. По информации пресс-службы правительства РФ, на заседании будут обсуждаться актуальные вопросы развития сотрудничества стран СНГ в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Участники также планируют принять ряд совместных документов, которые касаются развития отраслей тяжелого машиностроения, легкой промышленности, охраны здоровья населения и других сфер.
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015582910.html
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таджикистан, россия, москва, михаил мишустин, эмомали рахмон, снг
Таджикистан, Россия, Москва, Михаил Мишустин, Эмомали Рахмон, СНГ
Мишустин прилетел в Таджикистан, где пройдет встреча глав правительств СНГ

Мишустин прибыл в Душанбе на заседание Совета глав правительств СНГ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе
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ДУШАНБЕ, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Таджикистан, где пройдет заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.
Мишустина в аэропорту Душанбе встретили премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и заместитель министра иностранных дел Фаррух Шарифзода.
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Рабочий визит российского премьера в республику продлится два дня. Как ожидается, в среду Мишустин встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В четверг премьер будет участвовать в заседании Совета глав правительств СНГ.
Предыдущее такое заседание состоялось в минувшем декабре в Москве. Таджикистан в этом году председательствует в СНГ, очередная встреча глав правительств состоится в Душанбе.
По информации пресс-службы правительства РФ, на заседании будут обсуждаться актуальные вопросы развития сотрудничества стран СНГ в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
Участники также планируют принять ряд совместных документов, которые касаются развития отраслей тяжелого машиностроения, легкой промышленности, охраны здоровья населения и других сфер.
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ТаджикистанРоссияМоскваМихаил МишустинЭмомали РахмонСНГ
 
 
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