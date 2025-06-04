https://ria.ru/20250604/minobrnauki-2020801417.html

Минобрнауки дополнительно проверит проведение экзамена для мигрантов

Минобрнауки дополнительно проверит проведение экзамена для мигрантов - РИА Новости, 04.06.2025

Минобрнауки дополнительно проверит проведение экзамена для мигрантов

Минобрнауки организует проверки из-за нарушений в проведении экзамена по русскому языку для мигрантов, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Константин... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T10:18:00+03:00

2025-06-04T10:18:00+03:00

2025-06-04T11:40:00+03:00

россия

москва

пермский край

константин могилевский

вячеслав володин

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Минобрнауки организует проверки из-за нарушений в проведении экзамена по русскому языку для мигрантов, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Константин Могилевский."В связи с выявленными Следственным комитетом правонарушениями проведем дополнительные проверки. Регулярно напоминаем ректорам университетов о персональной ответственности за неукоснительное соблюдение законодательства", — сказал собеседник агентства.Могилевский уточнил, что за четыре месяца экзамен сдали 457 тысяч мигрантов:Нарушения при проведении экзаменаВ конце мая официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что возбуждено дело против директора центра языкового тестирования РУДН и еще 16 фигурантов, незаконно легализовавших около 200 мигрантов в Москве, Пермском крае, Тульской и Самарской областях.Также на днях в Екатеринбурге задержали директора центра по приему экзаменов у иностранцев и еще восьмерых человек по подозрению в организации ОПГ в сфере незаконной миграции. Володин, говоря о произошедшем в Екатеринбурге, отмечал, что, по данным МВД, преступники фиктивно регистрировали мигрантов и помогали сдавать экзамен.

https://ria.ru/20250531/gosduma-2020136105.html

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https://ria.ru/20250514/murmansk-2016976576.html

россия

москва

пермский край

екатеринбург

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