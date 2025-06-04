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Минобрнауки дополнительно проверит проведение экзамена для мигрантов - РИА Новости, 04.06.2025
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10:18 04.06.2025 (обновлено: 11:40 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/minobrnauki-2020801417.html
Минобрнауки дополнительно проверит проведение экзамена для мигрантов
Минобрнауки дополнительно проверит проведение экзамена для мигрантов - РИА Новости, 04.06.2025
Минобрнауки дополнительно проверит проведение экзамена для мигрантов
Минобрнауки организует проверки из-за нарушений в проведении экзамена по русскому языку для мигрантов, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Константин... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T10:18:00+03:00
2025-06-04T11:40:00+03:00
россия
москва
пермский край
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вячеслав володин
светлана петренко
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госдума рф
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Минобрнауки организует проверки из-за нарушений в проведении экзамена по русскому языку для мигрантов, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Константин Могилевский."В связи с выявленными Следственным комитетом правонарушениями проведем дополнительные проверки. Регулярно напоминаем ректорам университетов о персональной ответственности за неукоснительное соблюдение законодательства", — сказал собеседник агентства.Могилевский уточнил, что за четыре месяца экзамен сдали 457 тысяч мигрантов:Нарушения при проведении экзаменаВ конце мая официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что возбуждено дело против директора центра языкового тестирования РУДН и еще 16 фигурантов, незаконно легализовавших около 200 мигрантов в Москве, Пермском крае, Тульской и Самарской областях.Также на днях в Екатеринбурге задержали директора центра по приему экзаменов у иностранцев и еще восьмерых человек по подозрению в организации ОПГ в сфере незаконной миграции. Володин, говоря о произошедшем в Екатеринбурге, отмечал, что, по данным МВД, преступники фиктивно регистрировали мигрантов и помогали сдавать экзамен.
https://ria.ru/20250531/gosduma-2020136105.html
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россия, москва, пермский край, константин могилевский, вячеслав володин, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество, рудн, екатеринбург, происшествия, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Москва, Пермский край, Константин Могилевский, Вячеслав Володин, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Общество, РУДН, Екатеринбург, Происшествия, Социальный навигатор, СН_Образование
Минобрнауки дополнительно проверит проведение экзамена для мигрантов

Минобрнауки проверит организацию экзамена для мигрантов по русскому языку

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗдание Минобрнауки
Здание Минобрнауки - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Минобрнауки организует проверки из-за нарушений в проведении экзамена по русскому языку для мигрантов, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Константин Могилевский.
"В связи с выявленными Следственным комитетом правонарушениями проведем дополнительные проверки. Регулярно напоминаем ректорам университетов о персональной ответственности за неукоснительное соблюдение законодательства", — сказал собеседник агентства.
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31 мая, 14:48

Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал министерство принять меры по недопущению мошенничества при организации в вузах тестирования мигрантов на знание русского языка.

Могилевский уточнил, что за четыре месяца экзамен сдали 457 тысяч мигрантов:
  • 30% участников не прошли испытание с первой попытки;
  • около половины из них не справились со второго раза.
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Нарушения при проведении экзамена

В конце мая официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что возбуждено дело против директора центра языкового тестирования РУДН и еще 16 фигурантов, незаконно легализовавших около 200 мигрантов в Москве, Пермском крае, Тульской и Самарской областях.
Также на днях в Екатеринбурге задержали директора центра по приему экзаменов у иностранцев и еще восьмерых человек по подозрению в организации ОПГ в сфере незаконной миграции.
Володин, говоря о произошедшем в Екатеринбурге, отмечал, что, по данным МВД, преступники фиктивно регистрировали мигрантов и помогали сдавать экзамен.
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14 мая, 20:13
 
РоссияМоскваПермский крайКонстантин МогилевскийВячеслав ВолодинСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)ОбществоРУДНЕкатеринбургПроисшествияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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