https://ria.ru/20250604/messendzher-2020924008.html

Глава Минцифры доложил Путину о работе над национальным мессенджером

Глава Минцифры доложил Путину о работе над национальным мессенджером - РИА Новости, 04.06.2025

Глава Минцифры доложил Путину о работе над национальным мессенджером

Минцифры ведет техническую подготовку сервисов, которые войдут в новый национальный мессенджер, заявил глава министерства Максут Шадаев во время встречи... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:35:00+03:00

2025-06-04T17:35:00+03:00

2025-06-04T19:03:00+03:00

россия

общество

технологии

владимир путин

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

правительство рф

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Минцифры ведет техническую подготовку сервисов, которые войдут в новый национальный мессенджер, заявил глава министерства Максут Шадаев во время встречи президента РФ Владимира Путина с кабмином."Ну и конечно мы много обсуждаем, что мессенджер является очень удобным каналом получения госуслуг. Мы в него можем встроить так называемого помощника или, как сейчас говорят, цифрового ассистента, который подскажет пользователю, каким требованиям он должен соответствовать, чтобы получить ту или иную услугу, подаст за него необходимые документы или предоставит прямо в мессенджер документ, подтверждающий факт оказания услуги. В настоящее время мы ведем техническую проработку этих сервисов", - сказал Шадаев.Он добавил, что сейчас подготовлен законопроект, позволяющий создать необходимую правовую базу для их поэтапного запуска сервисов в нацмессенджере. "С этой точки зрения у нас готовность есть", - отметил министр.Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта внесены в Госдуму. Позже глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский сказал, что работа по созданию платформы может быть завершена до конца года, а закон о платформе может быть принят в июне. Правительство РФ ранее поддержало законопроект о ее создании.Так, онлайн-документ из сервиса можно будет предъявить для подтверждения возраста, подтверждения льгот, для подтверждения обучения в колледжах и школах, при заселении в гостиницах и в ряде других случаев. Можно будет удостоверять личность при помощи цифрового ID.Также пользователь платформы сможет подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи, взаимодействовать со школьниками и студентами по вопросам обучения в школах, колледжей и дополнительного образования, в том числе с использованием "Госуслуг" и федеральных образовательных систем и другое.В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений AppStore, RuStore и GooglePlay.

https://ria.ru/20250526/putin-2019184583.html

https://ria.ru/20250604/putin-2020925525.html

https://ria.ru/20250604/rossija-2020819112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Главные заявления главы Минцифры про новый национальный мессенджер ▪️Минцифры ведет техническую подготовку сервисов, которые войдут в новый национальный мессенджер. ▪️Мессенджер может быть удобным каналом получения госуслуг, идет обсуждение. ▪️В новый мессенджер может быть встроен цифровой ассистент, который подскажет пользователю требования для получения тех или иных услуг. ▪️Цифровой ассистент также сможет подать необходимые документы или предоставить прямо в мессенджер документ, подтверждающий факт оказания услуги. ▪️Подготовлен законопроект, позволяющий создать необходимую правовую базу для поэтапного запуска сервисов в национальном мессенджере. ▪️Недавно компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max, этот мессенджер по своему функционалу не уступает зарубежным конкурентам. ▪️Также Max обеспечивает очень хорошее качество голосовых вызовов: "лучше, чем у зарубежных". ▪️Кроме того, Max - это открытая платформа, которая позволяет поставщикам встраивать сервисы внутрь мессенджера. 2025-06-04T17:35 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, технологии, владимир путин, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), правительство рф