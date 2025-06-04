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Эксперты узнали, где дешевле всего заниматься "домашним" майнингом - РИА Новости, 04.06.2025
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00:02 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/mayning-2020760645.html
Эксперты узнали, где дешевле всего заниматься "домашним" майнингом
Эксперты узнали, где дешевле всего заниматься "домашним" майнингом - РИА Новости, 04.06.2025
Эксперты узнали, где дешевле всего заниматься "домашним" майнингом
Заниматься "домашним" майнингом криптовалют, то есть в объемах, не требующих внесения в реестр майнеров - до 6 тысяч кВт.ч в месяц, дешевле всего в этом году... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T00:02:00+03:00
2025-06-04T00:02:00+03:00
экономика
россия
республика хакасия
мурманская область
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Заниматься "домашним" майнингом криптовалют, то есть в объемах, не требующих внесения в реестр майнеров - до 6 тысяч кВт.ч в месяц, дешевле всего в этом году будет в Хакасии, сообщило в своем исследовании рейтинговое агентство АКРА. Как указывают эксперты, условные 6 тысяч кВт.ч в месяц (граница потребления электроэнергии для осуществления майнинга криптовалюты без включения в реестр) приблизительно эквивалентны объему потребления двух майнинг-машин. "С учетом как полного, так и частичного запрета майнинга криптовалюты в 13 регионах России осуществлять данный вид деятельности в рамках выделенного лимита в 2025 году дешевле всего будет в Республике Хакасия. Суммарно за год в квартире c электроплитой ежемесячное потребление в объеме 6 000 кВт.ч обойдется в 162 тысячи рублей, в доме c электроотоплением — в 157 тысяч рублей", - сказано в исследовании. Второе и третье места в рейтинге выгодного "домашнего" майнинга в квартирах с электроплитой занимают Мурманская область и Башкирия. А в квартирах с электроотоплением, помимо Хакасии, выгодно заниматься майнингом также в Тюменской и Мурманской областях. Как следовало из проекта протокола к заседанию правительственной комиссии России по развитию электроэнергетики, который есть у РИА Новости, 29 мая планировалось обсудить круглогодичный запрет майнинга криптовалют в части районов Бурятии и Забайкалья, где действуют ограничения только в осенне-зимний период, при этом на заседании планировалось признать нецелесообразным распространение запрета на Хакасию, Карелию и Пензенскую область. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный. В конце прошлого года правительство РФ утвердило лимит энергопотребления для физлиц, которые занимаются майнингом без регистрации ИП в 6 тысяч кВт.ч в месяц, при этом они должны предоставлять Федеральной налоговой службе (ФНС) данные о полученной цифровой валюте. Постановления правительства приняты в соответствии с законом о легализации майнинга криптовалют в России, который вступил в силу 1 ноября 2024 года.
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республика хакасия
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экономика, россия, республика хакасия, мурманская область, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Республика Хакасия, Мурманская область, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Эксперты узнали, где дешевле всего заниматься "домашним" майнингом

АКРА: заниматься домашним майнингом криптовалют дешевле всего будет в Хакасии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Заниматься "домашним" майнингом криптовалют, то есть в объемах, не требующих внесения в реестр майнеров - до 6 тысяч кВт.ч в месяц, дешевле всего в этом году будет в Хакасии, сообщило в своем исследовании рейтинговое агентство АКРА.
Как указывают эксперты, условные 6 тысяч кВт.ч в месяц (граница потребления электроэнергии для осуществления майнинга криптовалюты без включения в реестр) приблизительно эквивалентны объему потребления двух майнинг-машин.
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"С учетом как полного, так и частичного запрета майнинга криптовалюты в 13 регионах России осуществлять данный вид деятельности в рамках выделенного лимита в 2025 году дешевле всего будет в Республике Хакасия. Суммарно за год в квартире c электроплитой ежемесячное потребление в объеме 6 000 кВт.ч обойдется в 162 тысячи рублей, в доме c электроотоплением — в 157 тысяч рублей", - сказано в исследовании.
Второе и третье места в рейтинге выгодного "домашнего" майнинга в квартирах с электроплитой занимают Мурманская область и Башкирия. А в квартирах с электроотоплением, помимо Хакасии, выгодно заниматься майнингом также в Тюменской и Мурманской областях.
Как следовало из проекта протокола к заседанию правительственной комиссии России по развитию электроэнергетики, который есть у РИА Новости, 29 мая планировалось обсудить круглогодичный запрет майнинга криптовалют в части районов Бурятии и Забайкалья, где действуют ограничения только в осенне-зимний период, при этом на заседании планировалось признать нецелесообразным распространение запрета на Хакасию, Карелию и Пензенскую область.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный.
В конце прошлого года правительство РФ утвердило лимит энергопотребления для физлиц, которые занимаются майнингом без регистрации ИП в 6 тысяч кВт.ч в месяц, при этом они должны предоставлять Федеральной налоговой службе (ФНС) данные о полученной цифровой валюте. Постановления правительства приняты в соответствии с законом о легализации майнинга криптовалют в России, который вступил в силу 1 ноября 2024 года.
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ЭкономикаРоссияРеспублика ХакасияМурманская областьНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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