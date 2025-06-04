Эксперты узнали, где дешевле всего заниматься "домашним" майнингом
АКРА: заниматься домашним майнингом криптовалют дешевле всего будет в Хакасии
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Заниматься "домашним" майнингом криптовалют, то есть в объемах, не требующих внесения в реестр майнеров - до 6 тысяч кВт.ч в месяц, дешевле всего в этом году будет в Хакасии, сообщило в своем исследовании рейтинговое агентство АКРА.
Как указывают эксперты, условные 6 тысяч кВт.ч в месяц (граница потребления электроэнергии для осуществления майнинга криптовалюты без включения в реестр) приблизительно эквивалентны объему потребления двух майнинг-машин.
"С учетом как полного, так и частичного запрета майнинга криптовалюты в 13 регионах России осуществлять данный вид деятельности в рамках выделенного лимита в 2025 году дешевле всего будет в Республике Хакасия. Суммарно за год в квартире c электроплитой ежемесячное потребление в объеме 6 000 кВт.ч обойдется в 162 тысячи рублей, в доме c электроотоплением — в 157 тысяч рублей", - сказано в исследовании.
Второе и третье места в рейтинге выгодного "домашнего" майнинга в квартирах с электроплитой занимают Мурманская область и Башкирия. А в квартирах с электроотоплением, помимо Хакасии, выгодно заниматься майнингом также в Тюменской и Мурманской областях.
Как следовало из проекта протокола к заседанию правительственной комиссии России по развитию электроэнергетики, который есть у РИА Новости, 29 мая планировалось обсудить круглогодичный запрет майнинга криптовалют в части районов Бурятии и Забайкалья, где действуют ограничения только в осенне-зимний период, при этом на заседании планировалось признать нецелесообразным распространение запрета на Хакасию, Карелию и Пензенскую область.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный.
В конце прошлого года правительство РФ утвердило лимит энергопотребления для физлиц, которые занимаются майнингом без регистрации ИП в 6 тысяч кВт.ч в месяц, при этом они должны предоставлять Федеральной налоговой службе (ФНС) данные о полученной цифровой валюте. Постановления правительства приняты в соответствии с законом о легализации майнинга криптовалют в России, который вступил в силу 1 ноября 2024 года.
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