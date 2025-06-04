https://ria.ru/20250604/mayning-2020760645.html

Эксперты узнали, где дешевле всего заниматься "домашним" майнингом

Эксперты узнали, где дешевле всего заниматься "домашним" майнингом - РИА Новости, 04.06.2025

Эксперты узнали, где дешевле всего заниматься "домашним" майнингом

Заниматься "домашним" майнингом криптовалют, то есть в объемах, не требующих внесения в реестр майнеров - до 6 тысяч кВт.ч в месяц, дешевле всего в этом году... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T00:02:00+03:00

2025-06-04T00:02:00+03:00

2025-06-04T00:02:00+03:00

экономика

россия

республика хакасия

мурманская область

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Заниматься "домашним" майнингом криптовалют, то есть в объемах, не требующих внесения в реестр майнеров - до 6 тысяч кВт.ч в месяц, дешевле всего в этом году будет в Хакасии, сообщило в своем исследовании рейтинговое агентство АКРА. Как указывают эксперты, условные 6 тысяч кВт.ч в месяц (граница потребления электроэнергии для осуществления майнинга криптовалюты без включения в реестр) приблизительно эквивалентны объему потребления двух майнинг-машин. "С учетом как полного, так и частичного запрета майнинга криптовалюты в 13 регионах России осуществлять данный вид деятельности в рамках выделенного лимита в 2025 году дешевле всего будет в Республике Хакасия. Суммарно за год в квартире c электроплитой ежемесячное потребление в объеме 6 000 кВт.ч обойдется в 162 тысячи рублей, в доме c электроотоплением — в 157 тысяч рублей", - сказано в исследовании. Второе и третье места в рейтинге выгодного "домашнего" майнинга в квартирах с электроплитой занимают Мурманская область и Башкирия. А в квартирах с электроотоплением, помимо Хакасии, выгодно заниматься майнингом также в Тюменской и Мурманской областях. Как следовало из проекта протокола к заседанию правительственной комиссии России по развитию электроэнергетики, который есть у РИА Новости, 29 мая планировалось обсудить круглогодичный запрет майнинга криптовалют в части районов Бурятии и Забайкалья, где действуют ограничения только в осенне-зимний период, при этом на заседании планировалось признать нецелесообразным распространение запрета на Хакасию, Карелию и Пензенскую область. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный. В конце прошлого года правительство РФ утвердило лимит энергопотребления для физлиц, которые занимаются майнингом без регистрации ИП в 6 тысяч кВт.ч в месяц, при этом они должны предоставлять Федеральной налоговой службе (ФНС) данные о полученной цифровой валюте. Постановления правительства приняты в соответствии с законом о легализации майнинга криптовалют в России, который вступил в силу 1 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20250101/mayning-1992205532.html

https://ria.ru/20241128/mayning-1986125127.html

россия

республика хакасия

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, республика хакасия, мурманская область, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), федеральная налоговая служба (фнс россии)