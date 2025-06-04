Рейтинг@Mail.ru
Маск призвал "убить" законопроект Трампа - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 04.06.2025 (обновлено: 23:18 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/mask-2020981273.html
Маск призвал "убить" законопроект Трампа
Маск призвал "убить" законопроект Трампа - РИА Новости, 04.06.2025
Маск призвал "убить" законопроект Трампа
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X выступил против принятия масштабной инициативы президента Дональда Трампа о сокращении... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T23:17:00+03:00
2025-06-04T23:18:00+03:00
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019311814_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4c86ab4693b4750504a2ca0ce8f051d6.jpg
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X выступил против принятия масштабной инициативы президента Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов, назвав ее угрозой для экономики США и призвав "убить законопроект" с аллюзией на культовый фильм режиссера Квентина Тарантино. "Нужно разработать новый законопроект, который не увеличивает дефицит и потолок долга на пять триллионов. Позвоните своему сенатору, позвоните своему конгрессмену. Доводить Америку до банкротства - недопустимо! Убейте законопроект (Kill the bill - ред.)", - написал Маск. Призыв Маска звучит похоже на оригинальное название фильма Тарантино "Убить Билла" (англ. Kill Bill) Бизнесмен подчеркнул, что считает немыслимым доведение страны до "финансового краха". Ранее Маск уже критиковал так называемый "большой красивый законопроект" Трампа, одобренный палатой представителей, заявив, что документ нивелирует итоги его собственной работы в госсекторе и приведет к росту дефицита американского бюджета.
https://ria.ru/20250604/dom-2020836823.html
https://ria.ru/20250531/mask-2020194319.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019311814_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_bf5b14f23b4eeeb45b3c1f33cd86d7a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск призвал "убить" законопроект Трампа

Маск выступил против принятия масштабной инициативы Трампа о сокращении расходов

© Getty Images / Samuel CorumИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Getty Images / Samuel Corum
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X выступил против принятия масштабной инициативы президента Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов, назвав ее угрозой для экономики США и призвав "убить законопроект" с аллюзией на культовый фильм режиссера Квентина Тарантино.
"Нужно разработать новый законопроект, который не увеличивает дефицит и потолок долга на пять триллионов. Позвоните своему сенатору, позвоните своему конгрессмену. Доводить Америку до банкротства - недопустимо! Убейте законопроект (Kill the bill - ред.)", - написал Маск.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Белый дом разочарован Маском, пишут СМИ
Вчера, 12:42
Призыв Маска звучит похоже на оригинальное название фильма Тарантино "Убить Билла" (англ. Kill Bill)
Бизнесмен подчеркнул, что считает немыслимым доведение страны до "финансового краха".
Ранее Маск уже критиковал так называемый "большой красивый законопроект" Трампа, одобренный палатой представителей, заявив, что документ нивелирует итоги его собственной работы в госсекторе и приведет к росту дефицита американского бюджета.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Маск опроверг сообщения о том, что принимает наркотики
31 мая, 22:56
 
В миреСШАИлон МаскДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала