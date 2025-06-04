https://ria.ru/20250604/mask-2020981273.html

Маск призвал "убить" законопроект Трампа

Маск призвал "убить" законопроект Трампа - РИА Новости, 04.06.2025

Маск призвал "убить" законопроект Трампа

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X выступил против принятия масштабной инициативы президента Дональда Трампа о сокращении... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T23:17:00+03:00

2025-06-04T23:17:00+03:00

2025-06-04T23:18:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X выступил против принятия масштабной инициативы президента Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов, назвав ее угрозой для экономики США и призвав "убить законопроект" с аллюзией на культовый фильм режиссера Квентина Тарантино. "Нужно разработать новый законопроект, который не увеличивает дефицит и потолок долга на пять триллионов. Позвоните своему сенатору, позвоните своему конгрессмену. Доводить Америку до банкротства - недопустимо! Убейте законопроект (Kill the bill - ред.)", - написал Маск. Призыв Маска звучит похоже на оригинальное название фильма Тарантино "Убить Билла" (англ. Kill Bill) Бизнесмен подчеркнул, что считает немыслимым доведение страны до "финансового краха". Ранее Маск уже критиковал так называемый "большой красивый законопроект" Трампа, одобренный палатой представителей, заявив, что документ нивелирует итоги его собственной работы в госсекторе и приведет к росту дефицита американского бюджета.

https://ria.ru/20250604/dom-2020836823.html

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в мире, сша, илон маск, дональд трамп