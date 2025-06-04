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Новый президент Южной Кореи выдвинул экс-посла в России на пост главы УНБ - РИА Новости, 04.06.2025
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09:35 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/koreya-2020793956.html
Новый президент Южной Кореи выдвинул экс-посла в России на пост главы УНБ
Новый президент Южной Кореи выдвинул экс-посла в России на пост главы УНБ - РИА Новости, 04.06.2025
Новый президент Южной Кореи выдвинул экс-посла в России на пост главы УНБ
Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выдвинул на пост главы Управления национальной безопасности при президенте и советника по безопасности бывшего посла... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T09:35:00+03:00
2025-06-04T09:35:00+03:00
в мире
южная корея
россия
кндр (северная корея)
ли чжэ мен
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СЕУЛ, 4 июн - РИА Новости. Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выдвинул на пост главы Управления национальной безопасности при президенте и советника по безопасности бывшего посла Республики Корея в РФ Ви Сон Нака, сообщили в администрации президента."Благодаря богатому опыту и профессионализму в области дипломатии и безопасности он сыграет ключевую роль в достижении целей государственной политики — прагматичной дипломатии, высокотехнологичной обороны и мира и процветания на Корейском полуострове", — отметил президент.До выдвижения в депутаты в 2024 году Ви Сон Нак работал посланником в посольстве Южной Кореи в США, при президенте Ли Мён Баке был спецпредставителем МИД Южной Кореи по КНДР и послом в РФ. В 2025 году он участвовал в разработке стратегии внешней политики и безопасности Ли Чжэ Мёна.Ранее Ви Сон Нак заявил РИА Новости, что отношения Южной Кореи с Китаем и Россией, которые переживают свой "наихудший период", также являются "важным моментом для безопасности и мира в регионе". В то же время, по его словам, разрабатывать стратегию отношений с РФ можно уже сейчас, но реальные шаги в сторону улучшения отношений Сеула и Москвы возможны только после прогресса ситуации с украинским конфликтом,Незадолго до выборов тогда еще депутат Ви Сон Нак принял участие в форуме "Меняющийся мировой порядок и новое будущее отношений между Республикой Корея и Россией" в Сеуле.
https://ria.ru/20250603/koreya-2020742566.html
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в мире, южная корея, россия, кндр (северная корея), ли чжэ мен
В мире, Южная Корея, Россия, КНДР (Северная Корея), Ли Чжэ Мен
Новый президент Южной Кореи выдвинул экс-посла в России на пост главы УНБ

Ли Чжэ Мён выдвинул экс-посла в России Ви Сон Нака на пост главы УНБ Южной Кореи

© AP Photo / Ng Han GuanВи Сон Нак
Ви Сон Нак - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
Ви Сон Нак. Архивное фото
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СЕУЛ, 4 июн - РИА Новости. Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выдвинул на пост главы Управления национальной безопасности при президенте и советника по безопасности бывшего посла Республики Корея в РФ Ви Сон Нака, сообщили в администрации президента.
«
"Благодаря богатому опыту и профессионализму в области дипломатии и безопасности он сыграет ключевую роль в достижении целей государственной политики — прагматичной дипломатии, высокотехнологичной обороны и мира и процветания на Корейском полуострове", — отметил президент.
До выдвижения в депутаты в 2024 году Ви Сон Нак работал посланником в посольстве Южной Кореи в США, при президенте Ли Мён Баке был спецпредставителем МИД Южной Кореи по КНДР и послом в РФ. В 2025 году он участвовал в разработке стратегии внешней политики и безопасности Ли Чжэ Мёна.
Ранее Ви Сон Нак заявил РИА Новости, что отношения Южной Кореи с Китаем и Россией, которые переживают свой "наихудший период", также являются "важным моментом для безопасности и мира в регионе". В то же время, по его словам, разрабатывать стратегию отношений с РФ можно уже сейчас, но реальные шаги в сторону улучшения отношений Сеула и Москвы возможны только после прогресса ситуации с украинским конфликтом,
Незадолго до выборов тогда еще депутат Ви Сон Нак принял участие в форуме "Меняющийся мировой порядок и новое будущее отношений между Республикой Корея и Россией" в Сеуле.
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