Новый президент Южной Кореи выдвинул экс-посла в России на пост главы УНБ
Ли Чжэ Мён выдвинул экс-посла в России Ви Сон Нака на пост главы УНБ Южной Кореи
© AP Photo / Ng Han GuanВи Сон Нак
© AP Photo / Ng Han Guan
Ви Сон Нак. Архивное фото
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СЕУЛ, 4 июн - РИА Новости. Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выдвинул на пост главы Управления национальной безопасности при президенте и советника по безопасности бывшего посла Республики Корея в РФ Ви Сон Нака, сообщили в администрации президента.
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"Благодаря богатому опыту и профессионализму в области дипломатии и безопасности он сыграет ключевую роль в достижении целей государственной политики — прагматичной дипломатии, высокотехнологичной обороны и мира и процветания на Корейском полуострове", — отметил президент.
До выдвижения в депутаты в 2024 году Ви Сон Нак работал посланником в посольстве Южной Кореи в США, при президенте Ли Мён Баке был спецпредставителем МИД Южной Кореи по КНДР и послом в РФ. В 2025 году он участвовал в разработке стратегии внешней политики и безопасности Ли Чжэ Мёна.
Ранее Ви Сон Нак заявил РИА Новости, что отношения Южной Кореи с Китаем и Россией, которые переживают свой "наихудший период", также являются "важным моментом для безопасности и мира в регионе". В то же время, по его словам, разрабатывать стратегию отношений с РФ можно уже сейчас, но реальные шаги в сторону улучшения отношений Сеула и Москвы возможны только после прогресса ситуации с украинским конфликтом,
Незадолго до выборов тогда еще депутат Ви Сон Нак принял участие в форуме "Меняющийся мировой порядок и новое будущее отношений между Республикой Корея и Россией" в Сеуле.