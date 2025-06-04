https://ria.ru/20250604/koreya-2020793956.html

Новый президент Южной Кореи выдвинул экс-посла в России на пост главы УНБ

Новый президент Южной Кореи выдвинул экс-посла в России на пост главы УНБ - РИА Новости, 04.06.2025

Новый президент Южной Кореи выдвинул экс-посла в России на пост главы УНБ

Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выдвинул на пост главы Управления национальной безопасности при президенте и советника по безопасности бывшего посла... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T09:35:00+03:00

2025-06-04T09:35:00+03:00

2025-06-04T09:35:00+03:00

в мире

южная корея

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кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 4 июн - РИА Новости. Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выдвинул на пост главы Управления национальной безопасности при президенте и советника по безопасности бывшего посла Республики Корея в РФ Ви Сон Нака, сообщили в администрации президента."Благодаря богатому опыту и профессионализму в области дипломатии и безопасности он сыграет ключевую роль в достижении целей государственной политики — прагматичной дипломатии, высокотехнологичной обороны и мира и процветания на Корейском полуострове", — отметил президент.До выдвижения в депутаты в 2024 году Ви Сон Нак работал посланником в посольстве Южной Кореи в США, при президенте Ли Мён Баке был спецпредставителем МИД Южной Кореи по КНДР и послом в РФ. В 2025 году он участвовал в разработке стратегии внешней политики и безопасности Ли Чжэ Мёна.Ранее Ви Сон Нак заявил РИА Новости, что отношения Южной Кореи с Китаем и Россией, которые переживают свой "наихудший период", также являются "важным моментом для безопасности и мира в регионе". В то же время, по его словам, разрабатывать стратегию отношений с РФ можно уже сейчас, но реальные шаги в сторону улучшения отношений Сеула и Москвы возможны только после прогресса ситуации с украинским конфликтом,Незадолго до выборов тогда еще депутат Ви Сон Нак принял участие в форуме "Меняющийся мировой порядок и новое будущее отношений между Республикой Корея и Россией" в Сеуле.

https://ria.ru/20250603/koreya-2020742566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, южная корея, россия, кндр (северная корея), ли чжэ мен