https://ria.ru/20250604/koreya-2020779120.html

Президент Южной Кореи пообещал восстановить честь армии

Президент Южной Кореи пообещал восстановить честь армии - РИА Новости, 04.06.2025

Президент Южной Кореи пообещал восстановить честь армии

Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в речи на инаугурации пообещал не допустить повторного вовлечения армии в политику, восстановить ее честь, трансляция... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T06:55:00+03:00

2025-06-04T06:55:00+03:00

2025-06-04T10:49:00+03:00

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СЕУЛ, 4 июн – РИА Новости. Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в речи на инаугурации пообещал не допустить повторного вовлечения армии в политику, восстановить ее честь, трансляция церемонии велась телеканалом YTN. Президент указал на необходимость восстановления доверия к армии. "Я восстановлю честь армии и доверие к ней граждан, испорченные введением военного положения, и не допущу повторного вовлечения армии в политику", - заявил Ли Чжэ Мён, имея в виду использование армейских частей бывшим президентом Юн Сок Ёлем для введения военного положения в декабре прошлого года и блокирование военными парламента. Президент Ли Чжэ Мён официально приступил к исполнению своих пятилетних обязанностей в среду, после того как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подтвердила его победу на выборах. Ли Чжэ Мён вступил в должность президента, включая роль главнокомандующего, в 6.21 (0.21 мск), после того как ЦИК одобрил его победу на пленарном заседании. Он вступает в должность немедленно, без переходного периода, так как был избран в результате внеочередных выборов, прошедших из-за импичмента предыдущего лидера страны. Церемония инаугурации началась в 11.00 (5.00 мск) и завершилась примерно через 32 минуты, после чего Ли Чжэ Мён с супругой пообщались с пришедшими на церемонию депутатами, официальными лицами и другими гостями. Президент поздоровался и сфотографировался с обслуживающим персоналом парламента, уборщиками и охранниками, а затем вышел из здания, чтобы поприветствовать собравшихся у парламента сторонников. Отмечается, что на инаугурацию Ли Чжэ Мён надел галстук, в котором сочетались традиционные для демократов и консерваторов в Южной Корее синий и красный цвета, что может символизировать его стремление к объединению конкурирующих сторон в политике. Как сообщил телеканал YTN, сторона Ли Чжэ Мёна воспринимает сегодняшнюю инаугурацию как церемонию произнесения клятвы и собирается в июле провести еще одно мероприятие, "церемонию назначения" президента, где Ли Чжэ Мён как бы будет торжественно утвержден в роли президента гражданами.

https://ria.ru/20250603/koreya-2020756468.html

https://ria.ru/20250603/koreya-2020743177.html

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, ли чжэ мен, юн сок ель