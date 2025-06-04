Клишас отреагировал на обращение Миронова к Путину
Клишас раскритиковал обращение Миронова к Путину о возврате смертной казни
Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram-канале подверг критике обращение лидера "Справедливой России" Сергея Миронова о возврате смертной казни.
"Нужно обладать особым политическим даром и быть политиком с большой буквы, чтобы обратиться к гаранту Конституции с предложением открыто игнорировать решения Конституционного суда Российской Федерации", — говорится в публикации.
Клишас напомнил, что, согласно 80-й статье Конституции России, глава государства является гарантом прав и свобод человека и гражданина, а также принимает меры по охране суверенитета России, ее независимости и целостности.
В среду Миронов попросил президента России Владимира Путина отменить мораторий на смертную казнь, добавив, что это необходимо в условиях возникновения угроз национальной безопасности.
"Нужно обладать особым политическим даром и быть политиком с большой буквы, чтобы обратиться к гаранту Конституции с предложением открыто игнорировать решения Конституционного суда Российской Федерации", — говорится в публикации.
Клишас напомнил, что, согласно 80-й статье Конституции России, глава государства является гарантом прав и свобод человека и гражданина, а также принимает меры по охране суверенитета России, ее независимости и целостности.
В среду Миронов попросил президента России Владимира Путина отменить мораторий на смертную казнь, добавив, что это необходимо в условиях возникновения угроз национальной безопасности.
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