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Клишас отреагировал на обращение Миронова к Путину

Клишас отреагировал на обращение Миронова к Путину - РИА Новости, 04.06.2025

Клишас отреагировал на обращение Миронова к Путину

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram-канале подверг критике обращение лидера "Справедливой... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T11:32:00+03:00

2025-06-04T11:32:00+03:00

2025-06-04T14:20:00+03:00

политика

россия

андрей клишас

сергей миронов

совет федерации рф

владимир путин

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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram-канале подверг критике обращение лидера "Справедливой России" Сергея Миронова о возврате смертной казни. "Нужно обладать особым политическим даром и быть политиком с большой буквы, чтобы обратиться к гаранту Конституции с предложением открыто игнорировать решения Конституционного суда Российской Федерации", — говорится в публикации.Клишас напомнил, что, согласно 80-й статье Конституции России, глава государства является гарантом прав и свобод человека и гражданина, а также принимает меры по охране суверенитета России, ее независимости и целостности. В среду Миронов попросил президента России Владимира Путина отменить мораторий на смертную казнь, добавив, что это необходимо в условиях возникновения угроз национальной безопасности.

https://ria.ru/20250226/kazn-2001792789.html

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политика, россия, андрей клишас, сергей миронов, совет федерации рф, владимир путин