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Клишас отреагировал на обращение Миронова к Путину - РИА Новости, 04.06.2025
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11:32 04.06.2025 (обновлено: 14:20 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/klishas-2020818827.html
Клишас отреагировал на обращение Миронова к Путину
Клишас отреагировал на обращение Миронова к Путину - РИА Новости, 04.06.2025
Клишас отреагировал на обращение Миронова к Путину
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram-канале подверг критике обращение лидера "Справедливой... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T11:32:00+03:00
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андрей клишас
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram-канале подверг критике обращение лидера "Справедливой России" Сергея Миронова о возврате смертной казни. "Нужно обладать особым политическим даром и быть политиком с большой буквы, чтобы обратиться к гаранту Конституции с предложением открыто игнорировать решения Конституционного суда Российской Федерации", — говорится в публикации.Клишас напомнил, что, согласно 80-й статье Конституции России, глава государства является гарантом прав и свобод человека и гражданина, а также принимает меры по охране суверенитета России, ее независимости и целостности. В среду Миронов попросил президента России Владимира Путина отменить мораторий на смертную казнь, добавив, что это необходимо в условиях возникновения угроз национальной безопасности.
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политика, россия, андрей клишас, сергей миронов, совет федерации рф, владимир путин
Политика, Россия, Андрей Клишас, Сергей Миронов, Совет Федерации РФ, Владимир Путин
Клишас отреагировал на обращение Миронова к Путину

Клишас раскритиковал обращение Миронова к Путину о возврате смертной казни

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram-канале подверг критике обращение лидера "Справедливой России" Сергея Миронова о возврате смертной казни.

"Нужно обладать особым политическим даром и быть политиком с большой буквы, чтобы обратиться к гаранту Конституции с предложением открыто игнорировать решения Конституционного суда Российской Федерации", — говорится в публикации.

Клишас напомнил, что, согласно 80-й статье Конституции России, глава государства является гарантом прав и свобод человека и гражданина, а также принимает меры по охране суверенитета России, ее независимости и целостности.

В среду Миронов попросил президента России Владимира Путина отменить мораторий на смертную казнь, добавив, что это необходимо в условиях возникновения угроз национальной безопасности.
Здание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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ПолитикаРоссияАндрей КлишасСергей МироновСовет Федерации РФВладимир Путин
 
 
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