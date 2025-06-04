https://ria.ru/20250604/kitay-2020778771.html

Лукашенко и Си Цзиньпин проводят встречу в Пекине

Лукашенко и Си Цзиньпин проводят встречу в Пекине - РИА Новости, 04.06.2025

Лукашенко и Си Цзиньпин проводят встречу в Пекине

В Пекине проходит встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя КНР Син Цзиньпина, сообщило агентство Белта. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T06:47:00+03:00

2025-06-04T06:47:00+03:00

2025-06-04T10:11:00+03:00

в мире

пекин

си цзиньпин

александр лукашенко

белоруссия

китай

николай снопков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020799394_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_3db1822773cb179b63d1e071f90b148e.jpg

МИНСК, 4 июн - РИА Новости. В Пекине проходит встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя КНР Син Цзиньпина, сообщило агентство Белта."Общение лидеров стран проходит в резиденции Чжуннаньхай. Сначала предусмотрена рабочая встреча в формате чаепития, а затем главы государств пообщаются один на один. После состоится дружеский обед", - говорится в сообщении."Буквально рядышком мой кабинет. Впервые здесь я вас принимаю", - сказал Си Цзиньпин при встрече с Александром Лукашенко.Лукашенко находится с визитом в Китае со 2 по 4 июня.Накануне в Пекине состоялись переговоры Лукашенко с представителями китайских деловых кругов. Глава государства, говоря о предстоявшей встрече с председателем КНР, назвал одним из основных вопросов на повестке дня белорусско-китайского сотрудничества машиностроительную отрасль и технологическую модернизацию белорусской промышленности.Первый вице-премьер Николай Снопков, который также находится в Китае, в интервью журналистам подчеркнул особый формат нынешнего визита Александра Лукашенко в Китай. Это не рабочий, не официальный визит, это визит для семейного дружеского обеда, сказал Снопков.

https://ria.ru/20240823/istoriya-1967932698.html

https://ria.ru/20250514/mir-2016698015.html

пекин

белоруссия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пекин, си цзиньпин, александр лукашенко, белоруссия, китай, николай снопков