Лукашенко и Си Цзиньпин проводят встречу в Пекине
В Пекине проходит встреча лидеров Белоруссии и Китая Лукашенко и Си Цзиньпина
© Фото : Пул Первого/TelegramАлександр Лукашенко и Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 4 июня 2025
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 4 июня 2025
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МИНСК, 4 июн - РИА Новости. В Пекине проходит встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя КНР Син Цзиньпина, сообщило агентство Белта.
"Общение лидеров стран проходит в резиденции Чжуннаньхай. Сначала предусмотрена рабочая встреча в формате чаепития, а затем главы государств пообщаются один на один. После состоится дружеский обед", - говорится в сообщении.
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"Буквально рядышком мой кабинет. Впервые здесь я вас принимаю", - сказал Си Цзиньпин при встрече с Александром Лукашенко.
Лукашенко находится с визитом в Китае со 2 по 4 июня.
Накануне в Пекине состоялись переговоры Лукашенко с представителями китайских деловых кругов. Глава государства, говоря о предстоявшей встрече с председателем КНР, назвал одним из основных вопросов на повестке дня белорусско-китайского сотрудничества машиностроительную отрасль и технологическую модернизацию белорусской промышленности.
Первый вице-премьер Николай Снопков, который также находится в Китае, в интервью журналистам подчеркнул особый формат нынешнего визита Александра Лукашенко в Китай. Это не рабочий, не официальный визит, это визит для семейного дружеского обеда, сказал Снопков.
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