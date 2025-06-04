Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко и Си Цзиньпин проводят встречу в Пекине - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:47 04.06.2025 (обновлено: 10:11 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/kitay-2020778771.html
Лукашенко и Си Цзиньпин проводят встречу в Пекине
Лукашенко и Си Цзиньпин проводят встречу в Пекине - РИА Новости, 04.06.2025
Лукашенко и Си Цзиньпин проводят встречу в Пекине
В Пекине проходит встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя КНР Син Цзиньпина, сообщило агентство Белта. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T06:47:00+03:00
2025-06-04T10:11:00+03:00
в мире
пекин
си цзиньпин
александр лукашенко
белоруссия
китай
николай снопков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020799394_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_3db1822773cb179b63d1e071f90b148e.jpg
МИНСК, 4 июн - РИА Новости. В Пекине проходит встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя КНР Син Цзиньпина, сообщило агентство Белта."Общение лидеров стран проходит в резиденции Чжуннаньхай. Сначала предусмотрена рабочая встреча в формате чаепития, а затем главы государств пообщаются один на один. После состоится дружеский обед", - говорится в сообщении."Буквально рядышком мой кабинет. Впервые здесь я вас принимаю", - сказал Си Цзиньпин при встрече с Александром Лукашенко.Лукашенко находится с визитом в Китае со 2 по 4 июня.Накануне в Пекине состоялись переговоры Лукашенко с представителями китайских деловых кругов. Глава государства, говоря о предстоявшей встрече с председателем КНР, назвал одним из основных вопросов на повестке дня белорусско-китайского сотрудничества машиностроительную отрасль и технологическую модернизацию белорусской промышленности.Первый вице-премьер Николай Снопков, который также находится в Китае, в интервью журналистам подчеркнул особый формат нынешнего визита Александра Лукашенко в Китай. Это не рабочий, не официальный визит, это визит для семейного дружеского обеда, сказал Снопков.
https://ria.ru/20240823/istoriya-1967932698.html
https://ria.ru/20250514/mir-2016698015.html
пекин
белоруссия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020799394_87:0:988:676_1920x0_80_0_0_f203d45a0355ac995783a01069edbf75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пекин, си цзиньпин, александр лукашенко, белоруссия, китай, николай снопков
В мире, Пекин, Си Цзиньпин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Китай, Николай Снопков
Лукашенко и Си Цзиньпин проводят встречу в Пекине

В Пекине проходит встреча лидеров Белоруссии и Китая Лукашенко и Си Цзиньпина

© Фото : Пул Первого/TelegramАлександр Лукашенко и Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 4 июня 2025
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 4 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Пул Первого/Telegram
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 4 июня 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 4 июн - РИА Новости. В Пекине проходит встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя КНР Син Цзиньпина, сообщило агентство Белта.
"Общение лидеров стран проходит в резиденции Чжуннаньхай. Сначала предусмотрена рабочая встреча в формате чаепития, а затем главы государств пообщаются один на один. После состоится дружеский обед", - говорится в сообщении.
Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном в Минске. 23 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Китай и Белоруссия выступили против фальсификации истории Второй мировой
23 августа 2024, 05:28
"Буквально рядышком мой кабинет. Впервые здесь я вас принимаю", - сказал Си Цзиньпин при встрече с Александром Лукашенко.
Лукашенко находится с визитом в Китае со 2 по 4 июня.
Накануне в Пекине состоялись переговоры Лукашенко с представителями китайских деловых кругов. Глава государства, говоря о предстоявшей встрече с председателем КНР, назвал одним из основных вопросов на повестке дня белорусско-китайского сотрудничества машиностроительную отрасль и технологическую модернизацию белорусской промышленности.
Первый вице-премьер Николай Снопков, который также находится в Китае, в интервью журналистам подчеркнул особый формат нынешнего визита Александра Лукашенко в Китай. Это не рабочий, не официальный визит, это визит для семейного дружеского обеда, сказал Снопков.
Протестующий держит макет глобуса - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
2025: трансформация мира
14 мая, 08:00
 
В миреПекинСи ЦзиньпинАлександр ЛукашенкоБелоруссияКитайНиколай Снопков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала