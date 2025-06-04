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Хадж в Мекку

Хадж в Мекку - РИА Новости, 04.06.2025

Хадж в Мекку

Хадж (в переводе с арабского – сильное желание, намерение и посещение того, кого возвеличили) является одним из пяти столпов ислама. Это обязательное совершение РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T01:10:00+03:00

2025-06-04T01:10:00+03:00

2025-06-04T01:10:00+03:00

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Хадж (в переводе с арабского – сильное желание, намерение и посещение того, кого возвеличили) является одним из пяти столпов ислама. Это обязательное совершение паломничества к святым местам в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). Хадж предписано совершить хотя бы раз в жизни каждому мусульманину. Он делится на большой и малый. Малый хадж (умра), в отличие от большого, можно совершать в любое время года.Хадж совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря, из-за чего этот месяц и получил название "зу-ль-хиджжа" – "обладающий паломничеством".В этом месяце ежегодно 10-го числа отмечается праздник жертвоприношения (Курбан-байрам). Хадж отмечает три знаменательных события в истории ислама: прощение и воссоединение Адама и Хаввы (Евы) после их изгнания из рая, принесение в жертву пророком Ибрахимом (Авраамом) своего сына Исмаила и жизнь пророка Мухаммеда как пример смирения и покорности Всевышнему. Духовное значение хаджа заключается в том, что он совершается добровольно и индивидуально. Во время хаджа паломники становятся "гостями Аллаха" в его доме, к которому мусульмане всего мира обращаются пять раз в день во время молитвы. Закон шариата определяет следующие условия для совершения хаджа. Человек должен быть совершеннолетним, пребывать в ясном уме, быть свободным, иметь достаточно средств для паломничества и содержания оставшейся дома семьи, быть здоровым, обеспечить свою безопасность в пути. Обязательным условием для женщин является наличие провожатого (мужчины). Это могут быть муж или близкий родственник.Существует три вида хаджа.Хадж-ифрад – это совершение хаджа без умры (посещение мечети аль-Харам в Мекке в установленном порядке). Совершающий хадж после облачения в ихрам (специальную одежду) делает намерение только на хадж и выполняет только действия хаджа. Для того, кто выполняет хадж-ифрад, жертвоприношение (курбан) не является необходимым.Хадж-таматту – это совершение умры и хаджа, входя в ихрам отдельно для каждого. Совершающий хадж вначале входит в ихрам для умры, потом, совершив ее, выходит из ихрама и с наступлением времени хаджа вновь входит в ихрам для совершения хаджа. Для совершающих хадж-таматту жертвоприношение (курбан) является необходимым.Хадж-кыран – это совершение хаджа и умры в одном ихраме. При вхождении в ихрам верующий делает намерение и на хадж, и на умру. Сначала паломник совершает умру, а затем, не выходя из ихрама, хадж. Совершающему хадж-кыран жертвоприношение (курбан) также является необходимым.Тот, кто собрался совершить хадж, по своему усмотрению может сделать намерение на любой из этих трех видов хаджа. При соблюдении всех условий каждый из них является правильным. Основные обряды хаджа были установлены пророком Мухаммедом во время его "прощального паломничества" в 632 году – девятом году хиджры. Паломники вступают в хадж в специальных местах на въезде в Мекку (микат), где совершают полное омовение перед облачением в ихрам. Ихрам представляет собой два больших куска ткани: одну часть повязывают вокруг пояса так, чтобы ткань закрывала тело от пояса до середины голени, а другую накидывают на плечи. Как правило, используют махровую ткань. Главное условие – ткань должна быть белого цвета.Ихрамом для женщины служит любая не обтягивающая одежда, которая покрывает все тело, кроме лица и кистей рук. Никаких ограничений по использованию обуви для женщин нет. Но обувь мужчины не должна покрывать пальцы и лодыжки. Закрытая обувь и носки в ихраме недопустимы.Облачившись в ихрам, паломник выражает намерение на совершение хаджа особой молитвой – тальбийя. Произносить ее рекомендуется на протяжении всего хаджа. В состоянии ихрама паломникам запрещено надевать обычную одежду (кроме женщин), стричь или брить волосы на любой части тела, стричь ногти, охотиться, заключать брак, совершать половую близость.По прибытии в Мекку в мечети Аль-Харам паломник должен совершить таваф – семикратный обход вокруг Каабы (араб. – куб). Это главное святилище ислама, каменное прямоугольное здание высотой 15 метров в центре мечети с вмонтированным в него священным "черным камнем". По преданию, он прибыл из рая вместе с пророком Адамом. Вначале камень был белым и таким ярким, что освещал восток и запад, но от прикосновений рук грешных людей он почернел. Во время совершения тавафа необходимо просить Аллаха о прощении.Завершив обход Каабы, паломник отправляется к холмам Сафа и Марва для совершения семикратного обхода между ними. Особенностью этого ритуала является необходимость переходить с шага на бег в местах, обозначенных зелеными световыми панелями. Этот ритуал называется "сай". Согласно преданию, он установлен в память о страданиях матери пророка Исмаила Хаджар, которая семь раз пробежала между холмами в поисках воды для сына.После совершения обряда сай паломник стрижет волосы и тем самым завершает ритуал умры (малого хаджа).Восьмого числа месяца зу-ль-хиджжа паломник в состоянии ихрама рано утром прибывает в долину Мина и ночует там. Все это время он должен часто произносить тальбийю.На второй день хаджа (девятого числа месяца зу-ль-хиджжа) паломники покидают Мину и держат путь к горе Арафат. День Арафат (или Арафа) – главный день хаджа и один из самых важных праздников в исламе. Правоверные мусульмане собираются на горе, читают молитвы и просят Всевышнего о самом сокровенном. После захода солнца паломник отправляется в долину Муздалифа. Здесь они собирают камешки для последующего бросания в джамараты (высокие стены в 25 метров, обитые каучуком; ранее джамараты представляли собой небольшие столбы). Камешки бросаются в три джамарата – малый, средний и большой. Согласно самой распространенной версии богословов, паломнику необходимо собрать 49 камней. Этот обряд символизирует сопротивление дьяволу, который всегда пытается искушать людей, сбивать их с верного пути и т.п. После бросания камешков, паломник отправляется на место забоя скота, где совершает жертвоприношение. Обычно это делает специально обученный персонал и входит в стоимость поездки. Поэтому паломники возвращаются в Мину и ждут сообщения о завершении жертвоприношения. Получив его, мужчины стригут волосы (женщинам достаточно отстричь или укоротить одну прядь) или бреют голову (предпочтительнее). Так знаменуется окончание первой стадии хаджа и выход из ихрама. С паломника снимаются все ограничения, кроме половой близости.Позже вечером того же дня паломники отправляются в Мекку для совершения тавафа.После этого паломники возвращаются в Мину, где находятся еще два дня Ташрик (11 и 12 числа месяца зу-ль-хиджжа). Некоторые остаются еще на один день. На протяжении дней Ташрик паломники вновь посещают джамараты, где бросают камешки во все три стены.Перед отъездом из Мекки верующему нужно совершить прощальный таваф вокруг Каабы – так он образно прощается с ней, мечетью аль-Харам, хаджем и самой Меккой.Мусульманский календарь является лунным, поэтому время хаджа ежегодно меняется. В 2025 году он пройдет с вечера 4 до 9 июня, а День Арафат приходится на 5 июня.https://dumrt.ru/ru/news/news_31237.html?ysclid=mb6n51rsuq483984871После завершения хаджа паломники обретают титул хаджи и право носить зеленую чалму. Многие мусульмане по возможности повторяют хадж и совершают его многократно.Как правило, в сезон паломничества Мекку, Медину и обрядовые маршруты в предместьях святой исламской столицы посещают около 2,5 миллионов верующих.В 2025 году Саудовская Аравия сократила на 500 тысяч количество хадж-квот, что коснулось практически всех стран мира, а сама поездка возможна только при наличии специальной хадж-визы.В 2024 году хадж совершили 24 870 россиян.В 2025 году квота для граждан России увеличена до 25 тысяч человек.Согласно официальным данным, хадж и умра ежегодно приносят королевству около 12 миллиардов долларов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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в мире, справки, мекка, медина, саудовская аравия, хадж