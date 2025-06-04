https://ria.ru/20250604/kartayzer-2020834888.html

Депутат ЕП заявил, что хотел восстановить диалог России с ЕС

Депутат ЕП заявил, что хотел восстановить диалог России с ЕС - РИА Новости, 04.06.2025

Депутат ЕП заявил, что хотел восстановить диалог России с ЕС

Евродепутат Фернан Картайзер заявил, что целью его поездки в РФ, за которую ему грозит исключение из фракции в Европарламенте (ЕП) "Европейская группа... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T12:32:00+03:00

2025-06-04T12:32:00+03:00

2025-06-04T12:56:00+03:00

в мире

россия

люксембург (округ)

фернан картайзер

александр грушко

григорий карасин

евросоюз

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019765293_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8a9ea4b6031de406a9f5a41f95ca007d.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Евродепутат Фернан Картайзер заявил, что целью его поездки в РФ, за которую ему грозит исключение из фракции в Европарламенте (ЕП) "Европейская группа консерваторов и реформистов" (ECR Group), было восстановление диалога и налаживание отношений между Россией и ЕС. Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер прибыл в Россию 25 мая, провел встречи с замминистра иностранных дел России Александром Грушко, с главой комитета Совфеда РФ по международным делам Григорием Карасиным и председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким. "Я хотел восстановить своего рода диалог. Кто-то должен был растопить лед. Я думал, что важно, чтобы мы восстановили связь, особенно в то время, когда напряженность высока, а каналы связи заморожены", - заявил Картайзер в интервью изданию Euractiv, отвечая на вопрос о цели поездки. Он посетовал на то, что в настоящее время с РФ "говорят все, кроме Западной Европы". По словам Картайзера, он считает себя не посланником нынешнего руководящего состава ЕС, который проводит "политику изоляционизма", а скорее "идеи Евросоюза", который задумывался "как проект мира". Он добавил, что в среду проведет встречу с ECR, на которой собирается заявить, что "снова открыл дверь". "Я знаю, что в группе есть люди, которые согласны со мной, но могут придерживаться партийной линии при голосовании. Большинство против меня", - отметил он. Ранее Картайзер в интервью РИА Новости предположил, что за визит в Россию его могут исключить из фракции "Европейских консерваторов и реформистов". Ранее сопредседатель фракции в Европарламенте (ЕП) "Европейская группа консерваторов и реформистов" (ECR Group) Патрик Яки пригрозил выступить с предложением исключить из нее депутата от Люксембурга Фернана Картхайзера, если тот совершит визит в Россию.

https://ria.ru/20250530/evrosojuz-2020084843.html

https://ria.ru/20250530/rossiya-2019904130.html

россия

люксембург (округ)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, люксембург (округ), фернан картайзер, александр грушко, григорий карасин, евросоюз, совет федерации рф, госдума рф, европарламент