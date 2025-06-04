https://ria.ru/20250604/irkutsk-2020840634.html
В Кремле ответили на вопрос о награде для водителей, пытавшихся сбить дроны
В Кремле ответили на вопрос о награде для водителей, пытавшихся сбить дроны - РИА Новости, 04.06.2025
В Кремле ответили на вопрос о награде для водителей, пытавшихся сбить дроны
Кремль рассмотрит предложение наградить водителей, которые пытались предотвратить атаку дронов, если такое предложение поступит, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:03:00+03:00
2025-06-04T13:03:00+03:00
2025-06-04T13:14:00+03:00
иркутская область
происшествия
россия
амурская область
игорь кобзев
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Кремль рассмотрит предложение наградить водителей, которые пытались предотвратить атаку дронов, если такое предложение поступит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, честно говоря, в Кремль не поступали. Ну здесь нужно рассмотреть. Если поступят, конечно, они будут рассмотрены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, поступали ли в Кремль предложения о присуждении госнаград водителям, помешавшим вылету дронов в Иркутской области.Первого июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об атаке дронов, вылетавших из фуры, в поселке Средний Усольского района. На месте ЧП работали экстренные службы, грузовик, по словам Кобзева, был блокирован и уничтожен.Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
https://ria.ru/20250604/terakt-2020780327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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иркутская область, происшествия, россия, амурская область, игорь кобзев, дмитрий песков
Иркутская область, Происшествия, Россия, Амурская область, Игорь Кобзев, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о награде для водителей, пытавшихся сбить дроны
Кремль рассмотрит идею наградить водителей, пытавшихся сбить дроны под Иркутском