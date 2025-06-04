https://ria.ru/20250604/gorlovka-2020787939.html

ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Горловке

ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Горловке - РИА Новости, 04.06.2025

ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Горловке

ФСБ рассекретила документы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков в Горловке во времена Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе УФСБ России РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T08:52:00+03:00

2025-06-04T08:52:00+03:00

2025-06-04T08:52:00+03:00

горловка

россия

донецкая народная республика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

великая отечественная война (1941-1945)

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. ФСБ рассекретила документы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков в Горловке во времена Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Согласно рассекреченным архивным материалам, во время оккупации и особенно перед отступлением враг целенаправленно разрушал и уничтожал Горловку до основания. Полностью разрушен Азотно-Туковый завод им. Серго-Орджоникидзе, где общая сумма ущерба составила 243 269 000 рублей", - говорится в сообщении. В рассекреченных документах приводятся данные о количестве уничтоженной социальной и промышленной инфраструктуры города. Кроме того, уничтожены коксохимический и машиностроительный заводы, шахта №1-3, разрушены 32 школы, дворец культуры, театр, городская больница и 5 поликлиник. Еще 282 двухэтажных и 350 частных жилых домов также были разрушены. В ведомстве отметили, что сегодня украинская армия продолжает применять методы немецких захватчиков, разрушая то, что создавалось десятилетиями, о чем и свидетельствуют сохранившиеся и недавно рассекреченные архивные материалы регионального Управления ФСБ.

https://ria.ru/20250508/fsb-2015728308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, россия, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945), происшествия