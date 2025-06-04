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ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Горловке - РИА Новости, 04.06.2025
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08:52 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/gorlovka-2020787939.html
ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Горловке
ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Горловке - РИА Новости, 04.06.2025
ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Горловке
ФСБ рассекретила документы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков в Горловке во времена Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе УФСБ России РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T08:52:00+03:00
2025-06-04T08:52:00+03:00
горловка
россия
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
великая отечественная война (1941-1945)
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. ФСБ рассекретила документы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков в Горловке во времена Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Согласно рассекреченным архивным материалам, во время оккупации и особенно перед отступлением враг целенаправленно разрушал и уничтожал Горловку до основания. Полностью разрушен Азотно-Туковый завод им. Серго-Орджоникидзе, где общая сумма ущерба составила 243 269 000 рублей", - говорится в сообщении. В рассекреченных документах приводятся данные о количестве уничтоженной социальной и промышленной инфраструктуры города. Кроме того, уничтожены коксохимический и машиностроительный заводы, шахта №1-3, разрушены 32 школы, дворец культуры, театр, городская больница и 5 поликлиник. Еще 282 двухэтажных и 350 частных жилых домов также были разрушены. В ведомстве отметили, что сегодня украинская армия продолжает применять методы немецких захватчиков, разрушая то, что создавалось десятилетиями, о чем и свидетельствуют сохранившиеся и недавно рассекреченные архивные материалы регионального Управления ФСБ.
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россия
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горловка, россия, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945), происшествия
Горловка, Россия, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Великая Отечественная война (1941-1945), Происшествия
ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Горловке

ФСБ рассекретила документы о преступлениях немецких захватчиков в Горловке в ВОВ

© РИА Новости / Самарий Гурарий | Перейти в медиабанкРазрушенная шахта "Кочегарка" в городе Горловка. Сентябрь 1943 года
Разрушенная шахта Кочегарка в городе Горловка. Сентябрь 1943 года - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Самарий Гурарий
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Разрушенная шахта "Кочегарка" в городе Горловка. Сентябрь 1943 года. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. ФСБ рассекретила документы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков в Горловке во времена Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
«
"Согласно рассекреченным архивным материалам, во время оккупации и особенно перед отступлением враг целенаправленно разрушал и уничтожал Горловку до основания. Полностью разрушен Азотно-Туковый завод им. Серго-Орджоникидзе, где общая сумма ущерба составила 243 269 000 рублей", - говорится в сообщении.
В рассекреченных документах приводятся данные о количестве уничтоженной социальной и промышленной инфраструктуры города. Кроме того, уничтожены коксохимический и машиностроительный заводы, шахта №1-3, разрушены 32 школы, дворец культуры, театр, городская больница и 5 поликлиник. Еще 282 двухэтажных и 350 частных жилых домов также были разрушены.
В ведомстве отметили, что сегодня украинская армия продолжает применять методы немецких захватчиков, разрушая то, что создавалось десятилетиями, о чем и свидетельствуют сохранившиеся и недавно рассекреченные архивные материалы регионального Управления ФСБ.
Так выглядел город Сталино (Донецк) после освобождения.1943 год - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
ФСБ рассекретила архивы о преступлениях нацистов в Сталинской области СССР
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ГорловкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Великая Отечественная война (1941-1945)Происшествия
 
 
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