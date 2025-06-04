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Глава РЖД предложил поощрить тех, кто ликвидировал последствия терактов - РИА Новости, 04.06.2025
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17:47 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/glava-2020927494.html
Глава РЖД предложил поощрить тех, кто ликвидировал последствия терактов
Глава РЖД предложил поощрить тех, кто ликвидировал последствия терактов - РИА Новости, 04.06.2025
Глава РЖД предложил поощрить тех, кто ликвидировал последствия терактов
Гендиректор РЖД Олег Белозеров попросил президента России Владимира Путина рассмотреть возможность поощрения лиц, задействованных в ликвидации ЧП под Брянском и РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:47:00+03:00
2025-06-04T17:47:00+03:00
происшествия
россия
брянская область
курская область
олег белозеров
владимир путин
ржд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Гендиректор РЖД Олег Белозеров попросил президента России Владимира Путина рассмотреть возможность поощрения лиц, задействованных в ликвидации ЧП под Брянском и Курском, а также отметить действия локомотивной бригады пассажирского поезда. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты. "Уважаемый Владимир Владимирович, хочу высказать глубочайшие слова благодарности за помощь специалистам МЧС, Минздрава, администрации Брянской и Курской областей, министерства обороны и министерства транспорта. Нам на помощь пришли даже железнодорожники Беларуси. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас рассмотреть возможность о поощрении лиц, непосредственно задействованных в ликвидации последствий этих происшествий, а также отметить действия локомотивной бригады пассажирского поезда", - сказал глава РЖД. Белозеров отметил, что машинист поезда Брянской области до конца оставался на рабочем месте, проявив личное мужество, и это позволило не допустить более трагичных последствий. Глава РЖД добавил, что поездная бригада пассажирского поезда, несмотря на полученные травмы с первых минут происшествия вместе с сотрудниками МЧС участвовала в эвакуации пассажиров.
https://ria.ru/20250604/vzryvy-2020910869.html
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происшествия, россия, брянская область, курская область, олег белозеров, владимир путин, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение моста на поезд в брянской области, обрушение железнодорожного моста в курской области
Происшествия, Россия, Брянская область, Курская область, Олег Белозеров, Владимир Путин, РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение моста на поезд в Брянской области, Обрушение железнодорожного моста в Курской области
Глава РЖД предложил поощрить тех, кто ликвидировал последствия терактов

Белозеров попросил Путина поощрить ликвидировавших последствия терактов в РФ

© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Гендиректор РЖД Олег Белозеров попросил президента России Владимира Путина рассмотреть возможность поощрения лиц, задействованных в ликвидации ЧП под Брянском и Курском, а также отметить действия локомотивной бригады пассажирского поезда.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
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"Уважаемый Владимир Владимирович, хочу высказать глубочайшие слова благодарности за помощь специалистам МЧС, Минздрава, администрации Брянской и Курской областей, министерства обороны и министерства транспорта. Нам на помощь пришли даже железнодорожники Беларуси. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас рассмотреть возможность о поощрении лиц, непосредственно задействованных в ликвидации последствий этих происшествий, а также отметить действия локомотивной бригады пассажирского поезда", - сказал глава РЖД.
Белозеров отметил, что машинист поезда Брянской области до конца оставался на рабочем месте, проявив личное мужество, и это позволило не допустить более трагичных последствий.
Глава РЖД добавил, что поездная бригада пассажирского поезда, несмотря на полученные травмы с первых минут происшествия вместе с сотрудниками МЧС участвовала в эвакуации пассажиров.
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ПроисшествияРоссияБрянская областьКурская областьОлег БелозеровВладимир ПутинРЖДМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение железнодорожного моста в Курской области
 
 
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