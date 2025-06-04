https://ria.ru/20250604/gerasimov-2020853035.html

Экс-главу Минпрома Чувашии задержали по подозрению в подкупе

Экс-главу Минпрома Чувашии задержали по подозрению в подкупе - РИА Новости, 04.06.2025

Экс-главу Минпрома Чувашии задержали по подозрению в подкупе

Двое высокопоставленных сотрудников "Группы Оргсинтез", один из которых – Евгений Герасимов - ранее занимал пост министра промышленности и энергетики Чувашии,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:53:00+03:00

2025-06-04T13:53:00+03:00

2025-06-04T14:06:00+03:00

общество

чувашская республика (чувашия)

россия

новочебоксарск

евгений герасимов

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Двое высокопоставленных сотрудников "Группы Оргсинтез", один из которых – Евгений Герасимов - ранее занимал пост министра промышленности и энергетики Чувашии, задержаны по подозрению в подкупе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Генеральный директор ООО "РусХимтрейд" (входит в ООО "Группа Оргсинтез") Евгений Герасимов, а также генеральный директор ООО "Оргсинтез-транспортная логистика", коммерческий директор ПАО "Химпром" (входит в ООО "Группа Оргсинтез") Алексей Федотов были задержаны в ходе совместных мероприятий службы безопасности компании и МВД по Чувашской республике. Задержанные подозреваются в совершении незаконных действий, связанных с их профессиональной деятельностью", - сообщили агентству в пресс-службе компании.По словам собеседницы агентства, руководство компаний "Группы Оргсинтез" сотрудничает со следствием для установления всех обстоятельств произошедшего. Герасимов и Федотов на период проведения следственных действий и принятия официальных процессуальных решений отстранены от исполнения должностных обязанностей.В пресс-службе компании подтвердили информацию о том, что Герасимов с сентября 2020 года до конца августа 2021 года занимал должность министра промышленности и энергетики Чувашии.В свою очередь региональное следственное управление СК РФ, не называя фамилий, сообщает, что "в отношении двух руководителей коммерческих организаций, специализирующихся на выпуске химической продукции, возбуждено уголовное дело о получении коммерческого подкупа по статье 204 УК РФ".По версии следствия, 30 мая один из подозреваемых незаконно получил от руководителя коммерческой организации денежные средства в крупном размере за действия, связанные с удовлетворением заявок на приобретение дефицитной химической продукции и сохранением регулярного объема ее поставок. Часть незаконно полученных денег в последующем была передана второму фигуранту.Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности злоумышленников.Как сообщается на сайте ПАО "Химпром", деятельность предприятия сосредоточена на крупнотоннажной химии. Завод развивает крупнейшее в России производство пероксида водорода. Производственные мощности расположены в Новочебоксарске (Чувашия).

https://ria.ru/20250603/arest-2020710467.html

https://ria.ru/20250530/prigovor-2020071030.html

https://ria.ru/20250528/sud-2019576270.html

чувашская республика (чувашия)

россия

новочебоксарск

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общество, чувашская республика (чувашия), россия, новочебоксарск, евгений герасимов, следственный комитет россии (ск рф)