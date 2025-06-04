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Экс-главу Минпрома Чувашии задержали по подозрению в подкупе - РИА Новости, 04.06.2025
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13:53 04.06.2025 (обновлено: 14:06 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/gerasimov-2020853035.html
Экс-главу Минпрома Чувашии задержали по подозрению в подкупе
Экс-главу Минпрома Чувашии задержали по подозрению в подкупе - РИА Новости, 04.06.2025
Экс-главу Минпрома Чувашии задержали по подозрению в подкупе
Двое высокопоставленных сотрудников "Группы Оргсинтез", один из которых – Евгений Герасимов - ранее занимал пост министра промышленности и энергетики Чувашии,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:53:00+03:00
2025-06-04T14:06:00+03:00
общество
чувашская республика (чувашия)
россия
новочебоксарск
евгений герасимов
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Двое высокопоставленных сотрудников "Группы Оргсинтез", один из которых – Евгений Герасимов - ранее занимал пост министра промышленности и энергетики Чувашии, задержаны по подозрению в подкупе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Генеральный директор ООО "РусХимтрейд" (входит в ООО "Группа Оргсинтез") Евгений Герасимов, а также генеральный директор ООО "Оргсинтез-транспортная логистика", коммерческий директор ПАО "Химпром" (входит в ООО "Группа Оргсинтез") Алексей Федотов были задержаны в ходе совместных мероприятий службы безопасности компании и МВД по Чувашской республике. Задержанные подозреваются в совершении незаконных действий, связанных с их профессиональной деятельностью", - сообщили агентству в пресс-службе компании.По словам собеседницы агентства, руководство компаний "Группы Оргсинтез" сотрудничает со следствием для установления всех обстоятельств произошедшего. Герасимов и Федотов на период проведения следственных действий и принятия официальных процессуальных решений отстранены от исполнения должностных обязанностей.В пресс-службе компании подтвердили информацию о том, что Герасимов с сентября 2020 года до конца августа 2021 года занимал должность министра промышленности и энергетики Чувашии.В свою очередь региональное следственное управление СК РФ, не называя фамилий, сообщает, что "в отношении двух руководителей коммерческих организаций, специализирующихся на выпуске химической продукции, возбуждено уголовное дело о получении коммерческого подкупа по статье 204 УК РФ".По версии следствия, 30 мая один из подозреваемых незаконно получил от руководителя коммерческой организации денежные средства в крупном размере за действия, связанные с удовлетворением заявок на приобретение дефицитной химической продукции и сохранением регулярного объема ее поставок. Часть незаконно полученных денег в последующем была передана второму фигуранту.Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности злоумышленников.Как сообщается на сайте ПАО "Химпром", деятельность предприятия сосредоточена на крупнотоннажной химии. Завод развивает крупнейшее в России производство пероксида водорода. Производственные мощности расположены в Новочебоксарске (Чувашия).
https://ria.ru/20250603/arest-2020710467.html
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чувашская республика (чувашия)
россия
новочебоксарск
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общество, чувашская республика (чувашия), россия, новочебоксарск, евгений герасимов, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Чувашская Республика (Чувашия), Россия, Новочебоксарск, Евгений Герасимов, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-главу Минпрома Чувашии задержали по подозрению в подкупе

Экс-главу Минпрома Чувашии Герасимова задержали по подозрению в подкупе

© Фото : Министерство промышленности и энергетики Чувашской РеспубликиЕвгений Герасимов
Евгений Герасимов - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики
Евгений Герасимов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Двое высокопоставленных сотрудников "Группы Оргсинтез", один из которых – Евгений Герасимов - ранее занимал пост министра промышленности и энергетики Чувашии, задержаны по подозрению в подкупе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Генеральный директор ООО "РусХимтрейд" (входит в ООО "Группа Оргсинтез") Евгений Герасимов, а также генеральный директор ООО "Оргсинтез-транспортная логистика", коммерческий директор ПАО "Химпром" (входит в ООО "Группа Оргсинтез") Алексей Федотов были задержаны в ходе совместных мероприятий службы безопасности компании и МВД по Чувашской республике. Задержанные подозреваются в совершении незаконных действий, связанных с их профессиональной деятельностью", - сообщили агентству в пресс-службе компании.
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Бывшему мэру дагестанского Избербаша продлили арест по делу о взятке
3 июня, 17:15
По словам собеседницы агентства, руководство компаний "Группы Оргсинтез" сотрудничает со следствием для установления всех обстоятельств произошедшего. Герасимов и Федотов на период проведения следственных действий и принятия официальных процессуальных решений отстранены от исполнения должностных обязанностей.
© Фото : Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Алексей Федотов
 Алексей Федотов - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики
Алексей Федотов
В пресс-службе компании подтвердили информацию о том, что Герасимов с сентября 2020 года до конца августа 2021 года занимал должность министра промышленности и энергетики Чувашии.
В свою очередь региональное следственное управление СК РФ, не называя фамилий, сообщает, что "в отношении двух руководителей коммерческих организаций, специализирующихся на выпуске химической продукции, возбуждено уголовное дело о получении коммерческого подкупа по статье 204 УК РФ".
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30 мая, 20:55
По версии следствия, 30 мая один из подозреваемых незаконно получил от руководителя коммерческой организации денежные средства в крупном размере за действия, связанные с удовлетворением заявок на приобретение дефицитной химической продукции и сохранением регулярного объема ее поставок. Часть незаконно полученных денег в последующем была передана второму фигуранту.
Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности злоумышленников.
Как сообщается на сайте ПАО "Химпром", деятельность предприятия сосредоточена на крупнотоннажной химии. Завод развивает крупнейшее в России производство пероксида водорода. Производственные мощности расположены в Новочебоксарске (Чувашия).
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Экс-начальника ГАИ Аксайского района Ростовской области осудили за взятки
28 мая, 15:50
 
ОбществоЧувашская Республика (Чувашия)РоссияНовочебоксарскЕвгений ГерасимовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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