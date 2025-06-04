Экс-главу Минпрома Чувашии задержали по подозрению в подкупе
Экс-главу Минпрома Чувашии Герасимова задержали по подозрению в подкупе
Евгений Герасимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Двое высокопоставленных сотрудников "Группы Оргсинтез", один из которых – Евгений Герасимов - ранее занимал пост министра промышленности и энергетики Чувашии, задержаны по подозрению в подкупе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Генеральный директор ООО "РусХимтрейд" (входит в ООО "Группа Оргсинтез") Евгений Герасимов, а также генеральный директор ООО "Оргсинтез-транспортная логистика", коммерческий директор ПАО "Химпром" (входит в ООО "Группа Оргсинтез") Алексей Федотов были задержаны в ходе совместных мероприятий службы безопасности компании и МВД по Чувашской республике. Задержанные подозреваются в совершении незаконных действий, связанных с их профессиональной деятельностью", - сообщили агентству в пресс-службе компании.
По словам собеседницы агентства, руководство компаний "Группы Оргсинтез" сотрудничает со следствием для установления всех обстоятельств произошедшего. Герасимов и Федотов на период проведения следственных действий и принятия официальных процессуальных решений отстранены от исполнения должностных обязанностей.
В пресс-службе компании подтвердили информацию о том, что Герасимов с сентября 2020 года до конца августа 2021 года занимал должность министра промышленности и энергетики Чувашии.
По версии следствия, 30 мая один из подозреваемых незаконно получил от руководителя коммерческой организации денежные средства в крупном размере за действия, связанные с удовлетворением заявок на приобретение дефицитной химической продукции и сохранением регулярного объема ее поставок. Часть незаконно полученных денег в последующем была передана второму фигуранту.
Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности злоумышленников.
Как сообщается на сайте ПАО "Химпром", деятельность предприятия сосредоточена на крупнотоннажной химии. Завод развивает крупнейшее в России производство пероксида водорода. Производственные мощности расположены в Новочебоксарске (Чувашия).