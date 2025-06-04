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Еврокомиссия предложила продлить статус временной защиты для украинцев - РИА Новости, 04.06.2025
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16:36 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/evrokomissiya-2020892437.html
Еврокомиссия предложила продлить статус временной защиты для украинцев
Еврокомиссия предложила продлить статус временной защиты для украинцев - РИА Новости, 04.06.2025
Еврокомиссия предложила продлить статус временной защиты для украинцев
Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза продлить статус временной защиты для украинских беженцев на один год - до 4 марта 2027 года, а также призвала... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:36:00+03:00
2025-06-04T16:36:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза продлить статус временной защиты для украинских беженцев на один год - до 4 марта 2027 года, а также призвала разработать план по их возвращению на Украину. "ЕК предлагает продлить меры по временной защите еще на год - до 4 марта 2027 года", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой комиссии. Кроме того, предлагается разработать стратегию на период после прекращения действия этих мер, которые пока позволяют жителям Украины получать убежище автоматически. "ЕК предлагает государствам-членам скоординировано подготовиться к переходному периоду в вопросе прекращения действия временных мер защиты, разработав рекомендации Совета ЕС", - говорится в документе. Эти меры должны отвечать интересам проживающих в ЕС граждан Украины, а также учитывать потребности при восстановлении этой страны. В частности, ЕС может поддержать добровольный отъезд беженцев оттуда и их реинтеграцию на родине. По данным ЕК, в настоящее время в странах ЕС находятся порядка 4,3 миллиона украинских беженцев, они пользуются статусом временной защиты. Предложение ЕК еще должен утвердить Совет ЕС. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС подумать о будущем украинских беженцев, принимая во внимание ограниченность европейских ресурсов, а также потребности самой Украины в человеческих ресурсах.
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в мире, украина, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Еврокомиссия предложила продлить статус временной защиты для украинцев

ЕК предложила продлить статус временной защиты для украинцев до 2027 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза продлить статус временной защиты для украинских беженцев на один год - до 4 марта 2027 года, а также призвала разработать план по их возвращению на Украину.
"ЕК предлагает продлить меры по временной защите еще на год - до 4 марта 2027 года", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой комиссии.
Кроме того, предлагается разработать стратегию на период после прекращения действия этих мер, которые пока позволяют жителям Украины получать убежище автоматически. "ЕК предлагает государствам-членам скоординировано подготовиться к переходному периоду в вопросе прекращения действия временных мер защиты, разработав рекомендации Совета ЕС", - говорится в документе. Эти меры должны отвечать интересам проживающих в ЕС граждан Украины, а также учитывать потребности при восстановлении этой страны. В частности, ЕС может поддержать добровольный отъезд беженцев оттуда и их реинтеграцию на родине.
По данным ЕК, в настоящее время в странах ЕС находятся порядка 4,3 миллиона украинских беженцев, они пользуются статусом временной защиты. Предложение ЕК еще должен утвердить Совет ЕС.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС подумать о будущем украинских беженцев, принимая во внимание ограниченность европейских ресурсов, а также потребности самой Украины в человеческих ресурсах.
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