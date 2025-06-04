https://ria.ru/20250604/evrokomissiya-2020892437.html

Еврокомиссия предложила продлить статус временной защиты для украинцев

Еврокомиссия предложила продлить статус временной защиты для украинцев - РИА Новости, 04.06.2025

Еврокомиссия предложила продлить статус временной защиты для украинцев

Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза продлить статус временной защиты для украинских беженцев на один год - до 4 марта 2027 года, а также призвала... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:36:00+03:00

2025-06-04T16:36:00+03:00

2025-06-04T16:36:00+03:00

в мире

украина

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза продлить статус временной защиты для украинских беженцев на один год - до 4 марта 2027 года, а также призвала разработать план по их возвращению на Украину. "ЕК предлагает продлить меры по временной защите еще на год - до 4 марта 2027 года", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой комиссии. Кроме того, предлагается разработать стратегию на период после прекращения действия этих мер, которые пока позволяют жителям Украины получать убежище автоматически. "ЕК предлагает государствам-членам скоординировано подготовиться к переходному периоду в вопросе прекращения действия временных мер защиты, разработав рекомендации Совета ЕС", - говорится в документе. Эти меры должны отвечать интересам проживающих в ЕС граждан Украины, а также учитывать потребности при восстановлении этой страны. В частности, ЕС может поддержать добровольный отъезд беженцев оттуда и их реинтеграцию на родине. По данным ЕК, в настоящее время в странах ЕС находятся порядка 4,3 миллиона украинских беженцев, они пользуются статусом временной защиты. Предложение ЕК еще должен утвердить Совет ЕС. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС подумать о будущем украинских беженцев, принимая во внимание ограниченность европейских ресурсов, а также потребности самой Украины в человеческих ресурсах.

https://ria.ru/20250603/merts-2020657499.html

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в мире, украина, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз