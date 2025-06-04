https://ria.ru/20250604/ekzamen-2020766716.html

В Госдуме предложили изменить регламент пересдачи для нарушителей на ЕГЭ

В Госдуме предложили изменить регламент пересдачи для нарушителей на ЕГЭ - РИА Новости, 04.06.2025

В Госдуме предложили изменить регламент пересдачи для нарушителей на ЕГЭ

Ученикам, которых удалили с экзамена за нарушение правил, необходимо разрешить пересдачу ЕГЭ в том же году, заявил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T01:55:00+03:00

2025-06-04T01:55:00+03:00

2025-06-04T02:07:00+03:00

общество

владимир кошелев

госдума рф

лдпр

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ученикам, которых удалили с экзамена за нарушение правил, необходимо разрешить пересдачу ЕГЭ в том же году, заявил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР)."Ребенка за нарушение правил ЕГЭ не просто выгоняют из класса, у него забирают возможность продолжить свое образование. Потому что по существующим правилам, пересдать экзамен он может только через год. А как сложится его жизнь за этот год неизвестно. Считаю, что существующий регламент излишне суровый. У таких нарушителей должна быть возможность пересдать экзамен в текущем году. Пускай через месяц или два, пока знания еще свежи, но не через год", — сказал Кошелев.Парламентарий добавил, что согласно установленным правилам с экзамена удаляют всех, у кого заметили любое техническое приспособление: телефон, электронные часы, фитнес-браслет, беспроводной наушник."Комиссии не требуется доказывать, что ребенок взял их для того, чтобы списать. Сам факт наличия гаджета является поводом для прекращения тестирования", — отметил он. Кошелев подчеркнул, что это не совсем справедливо, учитывая, что период сдачи экзаменов очень стрессовый для ребенка. По его словам, выпускник может случайно принести с собой на экзамен не только часы, "но и кошку".Единый государственный экзамен в этом году сдают около 714 тысяч человек.

https://ria.ru/20250603/ege-2020702705.html

https://ria.ru/20250510/ege-2016148933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир кошелев, госдума рф, лдпр, единый государственный экзамен (егэ)