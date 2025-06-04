https://ria.ru/20250604/burja-2020762262.html
Рекордно долгая магнитная буря завершилась
Рекордно долгая магнитная буря завершилась - РИА Новости, 04.06.2025
Рекордно долгая магнитная буря завершилась
Магнитная буря, практически без перерывов длившаяся почти 70 часов, завершилась, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T00:19:00+03:00
2025-06-04T00:19:00+03:00
2025-06-04T00:19:00+03:00
космос - риа наука
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867374682_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_102f8113db31a9c710dc64d00b7256a6.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Магнитная буря, практически без перерывов длившаяся почти 70 часов, завершилась, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. О начале очень сильной магнитной бури сообщил РИА Новости 1 июня руководитель Лаборатории Сергей Богачёв. С тех пор буря один раз ослабевала, но магнитосфера Земли при этом оставалась возмущённой. "Магнитная буря завершена. Геомагнитные индексы вернулись в зелёную зону", - говорится в Telegram-канале лаборатории. Отмечается, что параметры солнечного ветра в окрестностях Земли таковы, что шансов на возобновление бури практически нет. "Прошедшее событие наблюдалось 66 часов и стало самой длительной серией непрерывных геомагнитных возмущений и бурь с апреля 2017 года", - уточнили в Лаборатории.
https://ria.ru/20250603/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20250602/solntse-2020458205.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867374682_128:0:1568:1080_1920x0_80_0_0_af303331421e06170e68c2b88b9f8ed6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
Рекордно долгая магнитная буря завершилась
Магнитная буря, длившаяся почти 70 часов, завершилась
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Магнитная буря, практически без перерывов длившаяся почти 70 часов, завершилась, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
О начале очень сильной магнитной бури сообщил РИА Новости 1 июня руководитель Лаборатории Сергей Богачёв. С тех пор буря один раз ослабевала, но магнитосфера Земли
при этом оставалась возмущённой.
"Магнитная буря завершена. Геомагнитные индексы вернулись в зелёную зону", - говорится в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что параметры солнечного ветра в окрестностях Земли таковы, что шансов на возобновление бури практически нет.
"Прошедшее событие наблюдалось 66 часов и стало самой длительной серией непрерывных геомагнитных возмущений и бурь с апреля 2017 года", - уточнили в Лаборатории.