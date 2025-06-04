https://ria.ru/20250604/burja-2020762262.html

Рекордно долгая магнитная буря завершилась

Рекордно долгая магнитная буря завершилась - РИА Новости, 04.06.2025

Рекордно долгая магнитная буря завершилась

Магнитная буря, практически без перерывов длившаяся почти 70 часов, завершилась, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T00:19:00+03:00

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космос - риа наука

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российская академия наук

вспышки на солнце

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Магнитная буря, практически без перерывов длившаяся почти 70 часов, завершилась, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. О начале очень сильной магнитной бури сообщил РИА Новости 1 июня руководитель Лаборатории Сергей Богачёв. С тех пор буря один раз ослабевала, но магнитосфера Земли при этом оставалась возмущённой. "Магнитная буря завершена. Геомагнитные индексы вернулись в зелёную зону", - говорится в Telegram-канале лаборатории. Отмечается, что параметры солнечного ветра в окрестностях Земли таковы, что шансов на возобновление бури практически нет. "Прошедшее событие наблюдалось 66 часов и стало самой длительной серией непрерывных геомагнитных возмущений и бурь с апреля 2017 года", - уточнили в Лаборатории.

https://ria.ru/20250603/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, российская академия наук, вспышки на солнце