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Рекордно долгая магнитная буря завершилась - РИА Новости, 04.06.2025
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00:19 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/burja-2020762262.html
Рекордно долгая магнитная буря завершилась
Рекордно долгая магнитная буря завершилась - РИА Новости, 04.06.2025
Рекордно долгая магнитная буря завершилась
Магнитная буря, практически без перерывов длившаяся почти 70 часов, завершилась, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 04.06.2025
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космос - риа наука
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Магнитная буря, практически без перерывов длившаяся почти 70 часов, завершилась, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. О начале очень сильной магнитной бури сообщил РИА Новости 1 июня руководитель Лаборатории Сергей Богачёв. С тех пор буря один раз ослабевала, но магнитосфера Земли при этом оставалась возмущённой. "Магнитная буря завершена. Геомагнитные индексы вернулись в зелёную зону", - говорится в Telegram-канале лаборатории. Отмечается, что параметры солнечного ветра в окрестностях Земли таковы, что шансов на возобновление бури практически нет. "Прошедшее событие наблюдалось 66 часов и стало самой длительной серией непрерывных геомагнитных возмущений и бурь с апреля 2017 года", - уточнили в Лаборатории.
https://ria.ru/20250603/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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космос - риа наука, земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
Рекордно долгая магнитная буря завершилась

Магнитная буря, длившаяся почти 70 часов, завершилась

© NASA Goddard Space Flight Center from GreenbeltВозмущения магнитного поля Земли
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt
Возмущения магнитного поля Земли. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Магнитная буря, практически без перерывов длившаяся почти 70 часов, завершилась, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
О начале очень сильной магнитной бури сообщил РИА Новости 1 июня руководитель Лаборатории Сергей Богачёв. С тех пор буря один раз ослабевала, но магнитосфера Земли при этом оставалась возмущённой.
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"Магнитная буря завершена. Геомагнитные индексы вернулись в зелёную зону", - говорится в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что параметры солнечного ветра в окрестностях Земли таковы, что шансов на возобновление бури практически нет.
"Прошедшее событие наблюдалось 66 часов и стало самой длительной серией непрерывных геомагнитных возмущений и бурь с апреля 2017 года", - уточнили в Лаборатории.
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