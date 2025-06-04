Пассажирка рейса, где загорелся пауэрбанк, получила ожоги
Пассажирка рейса Якутии, где в салоне загорелся пауэрбанк, получила ожоги ступни
Самолет авиакомпании "Якутия". Архивное фото
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ЯКУТСК, 4 июн - РИА Новости. Пассажирка рейса авиакомпании "Якутия", на котором в салоне загорелся пауэрбанк, получила ожоги ступни, она госпитализирована, начата проверка, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.
Ранее сообщалось о том, что задымление произошло на борту самолета, который выполнял рейс ЯК-488 Санкт-Петербург - Якутск. Источник был своевременно обнаружен, полет продолжился в штатном режиме.
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"В дежурную часть Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение, о том, что в медицинский пункт аэропорта города Якутска с рейса авиакомпании "Якутия" сообщением "Санкт-Петербург-Якутск" доставлена 21-летняя пассажирка рейса с ожогами ступни. Девушка пояснила, что во время полета самовоспламенился ее портативный аккумулятор и она потушила его ногами, при этом получила ожог", - рассказали в пресс-службе.
По данным ведомства, на месте происшествия следственно-оперативная группа опрашивает свидетелей и очевидцев произошедшего, проводится проверка.
"Девушка доставлена в ожоговый центр республиканской больницы, более никто за помощью не обращался", - добавили в управлении.
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