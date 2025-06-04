https://ria.ru/20250604/aviareys-2020778059.html

Пассажирка рейса, где загорелся пауэрбанк, получила ожоги

Пассажирка рейса, где загорелся пауэрбанк, получила ожоги - РИА Новости, 04.06.2025

Пассажирка рейса, где загорелся пауэрбанк, получила ожоги

Пассажирка рейса авиакомпании "Якутия", на котором в салоне загорелся пауэрбанк, получила ожоги ступни, она госпитализирована, начата проверка, сообщает... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T06:26:00+03:00

2025-06-04T06:26:00+03:00

2025-06-04T10:15:00+03:00

происшествия

якутск

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЯКУТСК, 4 июн - РИА Новости. Пассажирка рейса авиакомпании "Якутия", на котором в салоне загорелся пауэрбанк, получила ожоги ступни, она госпитализирована, начата проверка, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО. Ранее сообщалось о том, что задымление произошло на борту самолета, который выполнял рейс ЯК-488 Санкт-Петербург - Якутск. Источник был своевременно обнаружен, полет продолжился в штатном режиме. "В дежурную часть Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение, о том, что в медицинский пункт аэропорта города Якутска с рейса авиакомпании "Якутия" сообщением "Санкт-Петербург-Якутск" доставлена 21-летняя пассажирка рейса с ожогами ступни. Девушка пояснила, что во время полета самовоспламенился ее портативный аккумулятор и она потушила его ногами, при этом получила ожог", - рассказали в пресс-службе. По данным ведомства, на месте происшествия следственно-оперативная группа опрашивает свидетелей и очевидцев произошедшего, проводится проверка. "Девушка доставлена в ожоговый центр республиканской больницы, более никто за помощью не обращался", - добавили в управлении.

https://ria.ru/20250127/pauerbank-1995695464.html

https://ria.ru/20240220/samolet-1928375349.html

якутск

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, якутск, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)