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Пассажирка рейса, где загорелся пауэрбанк, получила ожоги - РИА Новости, 04.06.2025
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06:26 04.06.2025 (обновлено: 10:15 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/aviareys-2020778059.html
Пассажирка рейса, где загорелся пауэрбанк, получила ожоги
Пассажирка рейса, где загорелся пауэрбанк, получила ожоги - РИА Новости, 04.06.2025
Пассажирка рейса, где загорелся пауэрбанк, получила ожоги
Пассажирка рейса авиакомпании "Якутия", на котором в салоне загорелся пауэрбанк, получила ожоги ступни, она госпитализирована, начата проверка, сообщает... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T06:26:00+03:00
2025-06-04T10:15:00+03:00
происшествия
якутск
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЯКУТСК, 4 июн - РИА Новости. Пассажирка рейса авиакомпании "Якутия", на котором в салоне загорелся пауэрбанк, получила ожоги ступни, она госпитализирована, начата проверка, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО. Ранее сообщалось о том, что задымление произошло на борту самолета, который выполнял рейс ЯК-488 Санкт-Петербург - Якутск. Источник был своевременно обнаружен, полет продолжился в штатном режиме. "В дежурную часть Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение, о том, что в медицинский пункт аэропорта города Якутска с рейса авиакомпании "Якутия" сообщением "Санкт-Петербург-Якутск" доставлена 21-летняя пассажирка рейса с ожогами ступни. Девушка пояснила, что во время полета самовоспламенился ее портативный аккумулятор и она потушила его ногами, при этом получила ожог", - рассказали в пресс-службе. По данным ведомства, на месте происшествия следственно-оперативная группа опрашивает свидетелей и очевидцев произошедшего, проводится проверка. "Девушка доставлена в ожоговый центр республиканской больницы, более никто за помощью не обращался", - добавили в управлении.
https://ria.ru/20250127/pauerbank-1995695464.html
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происшествия, якутск, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Якутск, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Пассажирка рейса, где загорелся пауэрбанк, получила ожоги

Пассажирка рейса Якутии, где в салоне загорелся пауэрбанк, получила ожоги ступни

© Фото : Aktug AtesСамолет авиакомпании "Якутия"
Самолет авиакомпании Якутия - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Aktug Ates
Самолет авиакомпании "Якутия". Архивное фото
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ЯКУТСК, 4 июн - РИА Новости. Пассажирка рейса авиакомпании "Якутия", на котором в салоне загорелся пауэрбанк, получила ожоги ступни, она госпитализирована, начата проверка, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.
Ранее сообщалось о том, что задымление произошло на борту самолета, который выполнял рейс ЯК-488 Санкт-Петербург - Якутск. Источник был своевременно обнаружен, полет продолжился в штатном режиме.
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"В дежурную часть Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение, о том, что в медицинский пункт аэропорта города Якутска с рейса авиакомпании "Якутия" сообщением "Санкт-Петербург-Якутск" доставлена 21-летняя пассажирка рейса с ожогами ступни. Девушка пояснила, что во время полета самовоспламенился ее портативный аккумулятор и она потушила его ногами, при этом получила ожог", - рассказали в пресс-службе.
По данным ведомства, на месте происшествия следственно-оперативная группа опрашивает свидетелей и очевидцев произошедшего, проводится проверка.
"Девушка доставлена в ожоговый центр республиканской больницы, более никто за помощью не обращался", - добавили в управлении.
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ПроисшествияЯкутскСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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