https://ria.ru/20250604/ataki-2020831305.html
В США разоблачили план Киева после атак на российские аэродромы
В США разоблачили план Киева после атак на российские аэродромы - РИА Новости, 04.06.2025
В США разоблачили план Киева после атак на российские аэродромы
Атаками на российские аэродромы Украина хотела добиться прямого участия США и Европы в конфликте, пишет бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:19:00+03:00
2025-06-04T12:19:00+03:00
2025-06-04T12:20:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Атаками на российские аэродромы Украина хотела добиться прямого участия США и Европы в конфликте, пишет бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на платформе Substack."Последняя атака с использованием беспилотников — это новая стратегия Украины, <…> в надежде либо получить более выгодную сделку от Москвы, либо, что более вероятно, убедить своих американских и европейских спонсоров действительно присоединиться к боевым действиям", — говорится в публикации.Эксперт добавил, что подобные украинские операции поддерживаются разведывательными данными и техническими возможностями США и европейских стран. Тем не менее, отмечает Брайен, действия Киева не имеют существенного влияния на ход спецоперации.Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20250604/ataki-2020804623.html
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в мире, сша, россия, украина, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Европа
В США разоблачили план Киева после атак на российские аэродромы
Брайен: Киев хотел втянуть США и Европу в боевые действия, атаковав аэродромы РФ