https://ria.ru/20250604/ataka-2020763488.html

Атаки Украины на российские авиабазы увеличили риски, заявил Келлог

Атаки Украины на российские авиабазы увеличили риски, заявил Келлог - РИА Новости, 04.06.2025

Атаки Украины на российские авиабазы увеличили риски, заявил Келлог

Нападение Украины на стратегические аэродромы России, где размещаются самолеты, способные нести ядерное оружие, увеличило потенциал эскалации конфликта, а... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T00:38:00+03:00

2025-06-04T00:38:00+03:00

2025-06-04T02:29:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Нападение Украины на стратегические аэродромы России, где размещаются самолеты, способные нести ядерное оружие, увеличило потенциал эскалации конфликта, а Вашингтон стремится этого избежать, заявил спецпредставитель США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News. "Когда вы атакуете часть национальной системы выживания противника, которая является его триадой… это означает, что ваш уровень риска повышается, потому что вы не знаете, что собирается сделать другая сторона. Вы не уверены, и это то, что они на самом деле сделали ... думаю, что это то, чего мы пытаемся избежать… Мы бы не хотели дойти до этой точки", - заявил Келлог. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, амурская область, кит келлог