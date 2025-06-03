https://ria.ru/20250603/zhivotnye-2020715123.html

Муфтии призвали забивать животных на Курбан-байрам в специальных местах

Муфтии призвали забивать животных на Курбан-байрам в специальных местах - РИА Новости, 03.06.2025

Муфтии призвали забивать животных на Курбан-байрам в специальных местах

Муфтии призвали верующих мусульман Москвы и Московской области на Курбан-байрам забивать жертвенных животных только в специально отведенных для этого местах. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T17:33:00+03:00

2025-06-03T17:33:00+03:00

2025-06-03T17:33:00+03:00

религия

москва

россия

московская область (подмосковье)

религия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Муфтии призвали верующих мусульман Москвы и Московской области на Курбан-байрам забивать жертвенных животных только в специально отведенных для этого местах. "Хотелось бы обратиться ко всем нашим верующим: в Москве заклание жертвенных животных не регламентировано Духовным управлением мусульман и не разрешено. Это всё делается в Московской области", – сказал в ходе видеомоста Мекка — Москва — Санкт-Петербург — Симферополь в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" заместитель муфтия Москвы Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, руководитель религиозной организации "Милость" Марат Алимов. Председатель ДУМ Московской области, муфтий Рушан Аббясов, в свою очередь, сообщил, что подмосковные площадки для празднования и забоя жертвенных животных согласованы с властями области. "Перед отъездом в правительстве Московской области мы провели совещание с соответствующими органами власти... И мы просим наших единоверцев, чтобы они оставались в своих городах и совершали молитвы на подготовленных для этого площадках... Мы просим наших единоверцев делать обряды в специально отведенных местах – это фермы, это бойни, – чтобы ни в коем случае ни во дворах, ни на детских площадках эти обряды не производили", – сказал Аббясов в ходе видеомоста из Мекки. Хадж – паломничество в Мекку и Медину в Саудовской Аравии – является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. В 2025 году хадж пройдет 4-9 июня, Курбан-байрам будет отмечаться 6 июня. В этом году российские мусульмане приурочили паломничество к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. В рамках благотворительной акции "Хадж Керим", проходящей по инициативе главы Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ), муфтия Равиля Гайнутдина и при поддержке сенатора Сулеймана Керимова, в паломничество к священным местам ислама направляются участники СВО и члены их семей. Власти Саудовской Аравии ежегодно определяют максимальное количество паломников из разных стран, которых она может принять на совершение хаджа. Квота на хадж для паломников из России составила 25 тысяч участников в 2025 году.

https://ria.ru/20250603/muftiy-2020713001.html

https://ria.ru/20250515/khadzh-1800471339.html

https://ria.ru/20250603/kurban-bayram-1800665351.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, россия, московская область (подмосковье), религия