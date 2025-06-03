https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020590831.html

На Западе набросились на Зеленского после атаки на российские аэродромы

На Западе набросились на Зеленского после атаки на российские аэродромы - РИА Новости, 03.06.2025

На Западе набросились на Зеленского после атаки на российские аэродромы

Владимир Зеленский хотел спровоцировать Москву на ответ с использованием ядерного оружия, инициировав атаки на российские аэродромы, заявил аналитик венгерского РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T08:39:00+03:00

2025-06-03T08:39:00+03:00

2025-06-03T09:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский хотел спровоцировать Москву на ответ с использованием ядерного оружия, инициировав атаки на российские аэродромы, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Если вы прочитали хотя бы одну книгу о ядерном сдерживании, вы знаете, что ответ на внезапную атаку на ядерную триаду — ядерный. Зеленский это знал. Он хочет спровоцировать ядерный ответ. Единственная причина, по которой русские могут держать руку на пульсе, заключается в том, что они это знают", — написал он.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.

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владимир зеленский, золтан кошкович, украина, россия, в мире