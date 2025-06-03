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На Западе набросились на Зеленского после атаки на российские аэродромы - РИА Новости, 03.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:39 03.06.2025 (обновлено: 09:10 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020590831.html
На Западе набросились на Зеленского после атаки на российские аэродромы
На Западе набросились на Зеленского после атаки на российские аэродромы - РИА Новости, 03.06.2025
На Западе набросились на Зеленского после атаки на российские аэродромы
Владимир Зеленский хотел спровоцировать Москву на ответ с использованием ядерного оружия, инициировав атаки на российские аэродромы, заявил аналитик венгерского РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T08:39:00+03:00
2025-06-03T09:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
золтан кошкович
украина
россия
в мире
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский хотел спровоцировать Москву на ответ с использованием ядерного оружия, инициировав атаки на российские аэродромы, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Если вы прочитали хотя бы одну книгу о ядерном сдерживании, вы знаете, что ответ на внезапную атаку на ядерную триаду — ядерный. Зеленский это знал. Он хочет спровоцировать ядерный ответ. Единственная причина, по которой русские могут держать руку на пульсе, заключается в том, что они это знают", — написал он.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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владимир зеленский, золтан кошкович, украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Золтан Кошкович, Украина, Россия, В мире
На Западе набросились на Зеленского после атаки на российские аэродромы

Кошкович: Зеленский хотел спровоцировать РФ на ядерный ответ, атаковав аэродромы

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский хотел спровоцировать Москву на ответ с использованием ядерного оружия, инициировав атаки на российские аэродромы, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
«
"Если вы прочитали хотя бы одну книгу о ядерном сдерживании, вы знаете, что ответ на внезапную атаку на ядерную триаду — ядерный. Зеленский это знал. Он хочет спровоцировать ядерный ответ. Единственная причина, по которой русские могут держать руку на пульсе, заключается в том, что они это знают", — написал он.
В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийЗолтан КошковичУкраинаРоссияВ мире
 
 
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