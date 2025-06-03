https://ria.ru/20250603/vstrecha-2020597376.html

В Нидерландах оценили возможность встречи Путина, Трампа и Зеленского

В Нидерландах оценили возможность встречи Путина, Трампа и Зеленского - РИА Новости, 03.06.2025

В Нидерландах оценили возможность встречи Путина, Трампа и Зеленского

Проведение встречи президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Турции нереалистично на данном этапе, это потребует... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T09:42:00+03:00

2025-06-03T09:42:00+03:00

2025-06-03T09:42:00+03:00

в мире

россия

украина

стамбул

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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ГААГА, 3 июн - РИА Новости. Проведение встречи президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Турции нереалистично на данном этапе, это потребует гораздо больше усилий, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает организовать встречу лидеров США Дональда Трампа, России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции. "Для этого потребуется гораздо больше усилий и времени, чем просто предложить провести встречу. Очевидно, что у Эрдогана есть личная мотивация. Если бы он смог усадить Путина и Зеленского за стол переговоров с целью действительно договориться о мирном урегулировании, его статус в мире значительно вырос бы. Но я не думаю, что это реально на данном этапе", - считает ван Боммел. По мнению бывшего депутата, многое будет зависеть от результатов следующего раунда переговоров между РФ и Украиной, однако пока рано говорить о подобной трехсторонней встрече. Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. Источник сообщил РИА Новости, что третий раунд переговоров РФ и Украины, вероятнее всего, состоится вновь в Стамбуле.

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020562136.html

https://ria.ru/20250531/ukraina-2019996460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле