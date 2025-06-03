Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах оценили возможность встречи Путина, Трампа и Зеленского - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/vstrecha-2020597376.html
В Нидерландах оценили возможность встречи Путина, Трампа и Зеленского
В Нидерландах оценили возможность встречи Путина, Трампа и Зеленского - РИА Новости, 03.06.2025
В Нидерландах оценили возможность встречи Путина, Трампа и Зеленского
Проведение встречи президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Турции нереалистично на данном этапе, это потребует... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T09:42:00+03:00
2025-06-03T09:42:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962940613_0:110:2125:1305_1920x0_80_0_0_d9e3516be9d79b44ae95b9f7ee47a3bb.jpg
ГААГА, 3 июн - РИА Новости. Проведение встречи президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Турции нереалистично на данном этапе, это потребует гораздо больше усилий, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает организовать встречу лидеров США Дональда Трампа, России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции. "Для этого потребуется гораздо больше усилий и времени, чем просто предложить провести встречу. Очевидно, что у Эрдогана есть личная мотивация. Если бы он смог усадить Путина и Зеленского за стол переговоров с целью действительно договориться о мирном урегулировании, его статус в мире значительно вырос бы. Но я не думаю, что это реально на данном этапе", - считает ван Боммел. По мнению бывшего депутата, многое будет зависеть от результатов следующего раунда переговоров между РФ и Украиной, однако пока рано говорить о подобной трехсторонней встрече. Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. Источник сообщил РИА Новости, что третий раунд переговоров РФ и Украины, вероятнее всего, состоится вновь в Стамбуле.
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020562136.html
https://ria.ru/20250531/ukraina-2019996460.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962940613_119:0:2007:1416_1920x0_80_0_0_77bcc537ec8faab8ed845084d955ba40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
В Нидерландах оценили возможность встречи Путина, Трампа и Зеленского

Экс-депутат ван Боммел назвал встречу Путина, Трампа и Зеленского нереалистичной

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 3 июн - РИА Новости. Проведение встречи президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Турции нереалистично на данном этапе, это потребует гораздо больше усилий, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает организовать встречу лидеров США Дональда Трампа, России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский ответил на главный вопрос переговоров
Вчера, 22:02
"Для этого потребуется гораздо больше усилий и времени, чем просто предложить провести встречу. Очевидно, что у Эрдогана есть личная мотивация. Если бы он смог усадить Путина и Зеленского за стол переговоров с целью действительно договориться о мирном урегулировании, его статус в мире значительно вырос бы. Но я не думаю, что это реально на данном этапе", - считает ван Боммел.
По мнению бывшего депутата, многое будет зависеть от результатов следующего раунда переговоров между РФ и Украиной, однако пока рано говорить о подобной трехсторонней встрече.
Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
Источник сообщил РИА Новости, что третий раунд переговоров РФ и Украины, вероятнее всего, состоится вновь в Стамбуле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Гонки по вертикали: эскалация вокруг Украины неизбежна
31 мая, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала