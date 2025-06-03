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Жителю Узбекистана вынесли приговор за убийство сожительницы в Петербурге - РИА Новости, 03.06.2025
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17:13 03.06.2025 (обновлено: 17:18 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/ubiystvo-2020709674.html
Жителю Узбекистана вынесли приговор за убийство сожительницы в Петербурге
Жителю Узбекистана вынесли приговор за убийство сожительницы в Петербурге - РИА Новости, 03.06.2025
Жителю Узбекистана вынесли приговор за убийство сожительницы в Петербурге
Суд по уголовным делам Вабкентского района Бухарской области Узбекистана приговорил местного жителя к 11 годам лишения свободы за убийство сожительницы в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:13:00+03:00
2025-06-03T17:18:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
узбекистан
в мире
убийство
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ТАШКЕНТ, 3 июн — РИА Новости. Суд по уголовным делам Вабкентского района Бухарской области Узбекистана приговорил местного жителя к 11 годам лишения свободы за убийство сожительницы в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Верховного суда республики. По данным пресс-службы, убийство произошло в декабре 2024 года в одной из квартир на улице Седова в Петербурге, где 25-летний мигрант проживал вместе с 32-летней соотечественницей. Во время ссоры мужчина задушил сожительницу, накрыв ее лицо подушкой. Чтобы скрыть преступление, он спрятал тело в чемодан и закопал его в подвале ближайшего жилого дома на улице Ольги Берггольц. "Суд по уголовным делам Вабкентского района признал мужчину виновным по статье 97 УК Узбекистана (умышленное убийство - ред.) и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении размещенном в Telegram-канале Верховного суда По материалам суда, после убийства мужчина отправил от имени погибшей сообщения ее родственникам, чтобы создать видимость, что она жива, а затем выехал в Узбекистан. Уже на родине в январе этого года он был задержан и сознался в содеянном.
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происшествия, санкт-петербург, узбекистан, в мире, убийство
Происшествия, Санкт-Петербург, Узбекистан, В мире, Убийство
Жителю Узбекистана вынесли приговор за убийство сожительницы в Петербурге

Житель Узбекистана получил 11 лет тюрьмы за убийство сожительницы в Петербурге

© Фото : Верховный суд Республики УзбекистанЗдание Верховного суда Узбекистана
Здание Верховного суда Узбекистана - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : Верховный суд Республики Узбекистан
Здание Верховного суда Узбекистана. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 3 июн — РИА Новости. Суд по уголовным делам Вабкентского района Бухарской области Узбекистана приговорил местного жителя к 11 годам лишения свободы за убийство сожительницы в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
По данным пресс-службы, убийство произошло в декабре 2024 года в одной из квартир на улице Седова в Петербурге, где 25-летний мигрант проживал вместе с 32-летней соотечественницей. Во время ссоры мужчина задушил сожительницу, накрыв ее лицо подушкой. Чтобы скрыть преступление, он спрятал тело в чемодан и закопал его в подвале ближайшего жилого дома на улице Ольги Берггольц.
"Суд по уголовным делам Вабкентского района признал мужчину виновным по статье 97 УК Узбекистана (умышленное убийство - ред.) и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении размещенном в Telegram-канале Верховного суда
По материалам суда, после убийства мужчина отправил от имени погибшей сообщения ее родственникам, чтобы создать видимость, что она жива, а затем выехал в Узбекистан. Уже на родине в январе этого года он был задержан и сознался в содеянном.
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