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Жителю Узбекистана вынесли приговор за убийство сожительницы в Петербурге
Жителю Узбекистана вынесли приговор за убийство сожительницы в Петербурге - РИА Новости, 03.06.2025
Жителю Узбекистана вынесли приговор за убийство сожительницы в Петербурге
Суд по уголовным делам Вабкентского района Бухарской области Узбекистана приговорил местного жителя к 11 годам лишения свободы за убийство сожительницы в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:13:00+03:00
2025-06-03T17:13:00+03:00
2025-06-03T17:18:00+03:00
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ТАШКЕНТ, 3 июн — РИА Новости. Суд по уголовным делам Вабкентского района Бухарской области Узбекистана приговорил местного жителя к 11 годам лишения свободы за убийство сожительницы в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Верховного суда республики. По данным пресс-службы, убийство произошло в декабре 2024 года в одной из квартир на улице Седова в Петербурге, где 25-летний мигрант проживал вместе с 32-летней соотечественницей. Во время ссоры мужчина задушил сожительницу, накрыв ее лицо подушкой. Чтобы скрыть преступление, он спрятал тело в чемодан и закопал его в подвале ближайшего жилого дома на улице Ольги Берггольц. "Суд по уголовным делам Вабкентского района признал мужчину виновным по статье 97 УК Узбекистана (умышленное убийство - ред.) и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении размещенном в Telegram-канале Верховного суда По материалам суда, после убийства мужчина отправил от имени погибшей сообщения ее родственникам, чтобы создать видимость, что она жива, а затем выехал в Узбекистан. Уже на родине в январе этого года он был задержан и сознался в содеянном.
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происшествия, санкт-петербург, узбекистан, в мире, убийство
Происшествия, Санкт-Петербург, Узбекистан, В мире, Убийство
Жителю Узбекистана вынесли приговор за убийство сожительницы в Петербурге
Житель Узбекистана получил 11 лет тюрьмы за убийство сожительницы в Петербурге