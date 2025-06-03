Рейтинг@Mail.ru
"Лающие пудели": на Западе раскрыли, чем молчание Трампа грозит ЕС - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 03.06.2025 (обновлено: 20:49 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/tramp-2020734312.html
"Лающие пудели": на Западе раскрыли, чем молчание Трампа грозит ЕС
"Лающие пудели": на Западе раскрыли, чем молчание Трампа грозит ЕС - РИА Новости, 03.06.2025
"Лающие пудели": на Западе раскрыли, чем молчание Трампа грозит ЕС
Европейские лидеры, делающие громкие заявления в адрес России, могут оказаться в сложном положении, когда Трамп прекратит свои усилия по урегулированию... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T19:02:00+03:00
2025-06-03T20:49:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020604725_0:344:916:859_1920x0_80_0_0_1220f358d09b73f952bc5161285b608b.jpg
МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Европейские лидеры, делающие громкие заявления в адрес России, могут оказаться в сложном положении, когда Трамп прекратит свои усилия по урегулированию конфликта на Украине, утверждает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Если это (отстраненность Трампа. — Прим. ред.) продолжится, то будет интересно посмотреть, как отреагируют все эти пудели, лающие за ядерным щитом США, когда его внезапно не станет", — написал он.Профессор отметил, что молчание Трампа в ситуации с атакой на российские аэродромы предполагает, что ответные действия России также не будут осуждены.В воскресенье Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима.
https://ria.ru/20250603/ssha-2020652752.html
https://ria.ru/20250603/trump-2020596332.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020604725_0:233:916:920_1920x0_80_0_0_148718fed2d688cc9da25e42a883d061.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, евросоюз
В мире, Россия, Украина, США, Евросоюз
"Лающие пудели": на Западе раскрыли, чем молчание Трампа грозит ЕС

Малинен: бездействие Трампа ставит лидеров ЕС в трудное положение

© Фото : The White HouseПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : The White House
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Европейские лидеры, делающие громкие заявления в адрес России, могут оказаться в сложном положении, когда Трамп прекратит свои усилия по урегулированию конфликта на Украине, утверждает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"Если это (отстраненность Трампа. — Прим. ред.) продолжится, то будет интересно посмотреть, как отреагируют все эти пудели, лающие за ядерным щитом США, когда его внезапно не станет", — написал он.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Администрация Трампа спешит сместить фокус с Украины, пишет Axios
Вчера, 13:44
Профессор отметил, что молчание Трампа в ситуации с атакой на российские аэродромы предполагает, что ответные действия России также не будут осуждены.
В воскресенье Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.
Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
У Трампа кончилось терпение относительно конфликта на Украине, заявил посол
Вчера, 09:30
 
В миреРоссияУкраинаСШАЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала