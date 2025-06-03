https://ria.ru/20250603/tramp-2020734312.html

"Лающие пудели": на Западе раскрыли, чем молчание Трампа грозит ЕС

"Лающие пудели": на Западе раскрыли, чем молчание Трампа грозит ЕС - РИА Новости, 03.06.2025

"Лающие пудели": на Западе раскрыли, чем молчание Трампа грозит ЕС

Европейские лидеры, делающие громкие заявления в адрес России, могут оказаться в сложном положении, когда Трамп прекратит свои усилия по урегулированию... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T19:02:00+03:00

2025-06-03T19:02:00+03:00

2025-06-03T20:49:00+03:00

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МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Европейские лидеры, делающие громкие заявления в адрес России, могут оказаться в сложном положении, когда Трамп прекратит свои усилия по урегулированию конфликта на Украине, утверждает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Если это (отстраненность Трампа. — Прим. ред.) продолжится, то будет интересно посмотреть, как отреагируют все эти пудели, лающие за ядерным щитом США, когда его внезапно не станет", — написал он.Профессор отметил, что молчание Трампа в ситуации с атакой на российские аэродромы предполагает, что ответные действия России также не будут осуждены.В воскресенье Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима.

https://ria.ru/20250603/ssha-2020652752.html

https://ria.ru/20250603/trump-2020596332.html

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в мире, россия, украина, сша, евросоюз