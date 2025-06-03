https://ria.ru/20250603/toplivo-2020666331.html

Лихачев рассказал об обсуждении проблемы американского топлива на ЗАЭС

Лихачев рассказал об обсуждении проблемы американского топлива на ЗАЭС - РИА Новости, 03.06.2025

Лихачев рассказал об обсуждении проблемы американского топлива на ЗАЭС

Обсуждение проблемы американского топлива на Запорожской АЭС в ходе следующих консультаций с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:25:00+03:00

2025-06-03T14:25:00+03:00

2025-06-03T14:26:00+03:00

в мире

сша

россия

алексей лихачев

рафаэль гросси

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская аэс

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Обсуждение проблемы американского топлива на Запорожской АЭС в ходе следующих консультаций с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси будет зависеть от готовности МАГАТЭ ее решать, заявил РИА Новости глава Росатома Алексей Лихачев. "Все зависит от того, насколько и агентство, и генеральный директор МАГАТЭ готовы в эту проблему погружаться и быть посредниками в поиске решений", - сказал Лихачев агентству в ответ на вопрос о возможных обсуждениях проблемы с американским топливом на встрече с Гросси. "Росатом" считает необходимым со временем обсудить с США, что делать с ядерным топливом американского производства, находящимся на Запорожской АЭС, говорил ранее Лихачев. Американская сторона сообщила России как через МАГАТЭ, так и напрямую о том, что озабочена вопросом интеллектуальной собственности на это топливо, отмечал Лихачев. По его словам, "Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, производителю - компании Westinghouse. Для решения понадобятся "определенные консультации", но для них нужно политическое решение, подчеркивал Лихачев.

https://ria.ru/20250328/rosatom-2007920954.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, новости - ядерные технологии