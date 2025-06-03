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Лихачев рассказал об обсуждении проблемы американского топлива на ЗАЭС - РИА Новости, 03.06.2025
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14:25 03.06.2025 (обновлено: 14:26 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/toplivo-2020666331.html
Лихачев рассказал об обсуждении проблемы американского топлива на ЗАЭС
Лихачев рассказал об обсуждении проблемы американского топлива на ЗАЭС - РИА Новости, 03.06.2025
Лихачев рассказал об обсуждении проблемы американского топлива на ЗАЭС
Обсуждение проблемы американского топлива на Запорожской АЭС в ходе следующих консультаций с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:25:00+03:00
2025-06-03T14:26:00+03:00
в мире
сша
россия
алексей лихачев
рафаэль гросси
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Обсуждение проблемы американского топлива на Запорожской АЭС в ходе следующих консультаций с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси будет зависеть от готовности МАГАТЭ ее решать, заявил РИА Новости глава Росатома Алексей Лихачев. "Все зависит от того, насколько и агентство, и генеральный директор МАГАТЭ готовы в эту проблему погружаться и быть посредниками в поиске решений", - сказал Лихачев агентству в ответ на вопрос о возможных обсуждениях проблемы с американским топливом на встрече с Гросси. "Росатом" считает необходимым со временем обсудить с США, что делать с ядерным топливом американского производства, находящимся на Запорожской АЭС, говорил ранее Лихачев. Американская сторона сообщила России как через МАГАТЭ, так и напрямую о том, что озабочена вопросом интеллектуальной собственности на это топливо, отмечал Лихачев. По его словам, "Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, производителю - компании Westinghouse. Для решения понадобятся "определенные консультации", но для них нужно политическое решение, подчеркивал Лихачев.
https://ria.ru/20250328/rosatom-2007920954.html
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в мире, сша, россия, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, новости - ядерные технологии
В мире, США, Россия, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, Новости - Ядерные технологии
Лихачев рассказал об обсуждении проблемы американского топлива на ЗАЭС

Лихачев: обсуждение проблемы американского топлива на ЗАЭС зависит от МАГАТЭ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Обсуждение проблемы американского топлива на Запорожской АЭС в ходе следующих консультаций с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси будет зависеть от готовности МАГАТЭ ее решать, заявил РИА Новости глава Росатома Алексей Лихачев.
"Все зависит от того, насколько и агентство, и генеральный директор МАГАТЭ готовы в эту проблему погружаться и быть посредниками в поиске решений", - сказал Лихачев агентству в ответ на вопрос о возможных обсуждениях проблемы с американским топливом на встрече с Гросси.
"Росатом" считает необходимым со временем обсудить с США, что делать с ядерным топливом американского производства, находящимся на Запорожской АЭС, говорил ранее Лихачев. Американская сторона сообщила России как через МАГАТЭ, так и напрямую о том, что озабочена вопросом интеллектуальной собственности на это топливо, отмечал Лихачев. По его словам, "Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, производителю - компании Westinghouse. Для решения понадобятся "определенные консультации", но для них нужно политическое решение, подчеркивал Лихачев.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Глава Росатома назвал вариант передачи ЗАЭС под управление США фантастикой
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В миреСШАРоссияАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСНовости - Ядерные технологии
 
 
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