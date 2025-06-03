Рейтинг@Mail.ru
Более 154 тысяч детей из Татарстана отдохнут летом в детских лагерях - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
16:02 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/tatarstan-2020681153.html
Более 154 тысяч детей из Татарстана отдохнут летом в детских лагерях
Более 154 тысяч детей из Татарстана отдохнут летом в детских лагерях - РИА Новости, 03.06.2025
Более 154 тысяч детей из Татарстана отдохнут летом в детских лагерях
Более 154 тысяч детей из Татарстана, в том числе около 7,3 тысячи детей участников СВО отдохнут нынешним летом в детских лагерях, сообщил министр по делам... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:02:00+03:00
2025-06-03T16:02:00+03:00
республика татарстан
анапа
артек
дети
детский отдых
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020684652_0:193:1177:855_1920x0_80_0_0_09ff63288ba3fc0e4e987277dae7049a.jpg
КАЗАНЬ, 3 июн - РИА Новости. Более 154 тысяч детей из Татарстана, в том числе около 7,3 тысячи детей участников СВО отдохнут нынешним летом в детских лагерях, сообщил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков. "В летний период 2025 года организованными формами отдыха планируется охватить более 154 тысяч детей и молодежи республики. Будет организована работа 1,6 тысячи организаций всех форм отдыха, среди которых как традиционные детские оздоровительные лагеря, так и палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха", - сказал Садыков на брифинге в правительстве республики. По информации министра, в этом году будет выделено более 50 тысяч безвозмездных путевок для детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях, детей, нуждающихся в восстановительном лечении и реабилитации, а также для одаренных детей и детей участников СВО. Садыков отметил, что ежегодно из бюджета Татарстана на финансирование всей программы отдыха и оздоровления детей направляется более 2,5 миллиарда рублей. Дополнительно на организацию охраны всех лагерей выделено почти 30 миллионов рублей. Средняя стоимость путевки по республике составляет порядка 24,4 тысячи рублей, за исключением лагерей Черноморского побережья. Министр уточнил, что в этом году, как и ранее, будет организован отдых детей из Татарстана в лагерях Крыма и Краснодарского края, в частности, в Анапе. При действующих ограничениях на купание в море оно будет организовано в бассейнах на территории лагерей. Порядка 600 детей отдохнут в "Артеке" и "Орленке". По словам Садыкова, с начала года - во время зимних и весенних каникул - в детских лагерях уже отдохнули около 26,7 тысячи детей. Также министр напомнил, что с 2019 года в республике действует программа капитального ремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи "Лето – детям". С 2019 по 2024 годы капитально отремонтировано, реконструировано и построено 43 детских оздоровительных лагеря на общую сумму 6,9 миллиарда рублей. В 2025 году запланированы капитальный ремонт и строительство 19 объектов, в том числе одного - в Краснодарском крае, для этого выделено около 1,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250602/tatarstan-2020551388.html
https://ria.ru/20250530/deti-2019916535.html
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020684652_0:0:1177:883_1920x0_80_0_0_9d9078b49ffdcc19d6bd9b4f413022e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анапа, артек, дети, детский отдых
Республика Татарстан, Анапа, Артек, Дети, Детский отдых

Более 154 тысяч детей из Татарстана отдохнут летом в детских лагерях

© Фото : Ринат Садыков | Минмолодежи/TelegramБолее 154 тыс детей из Татарстана отдохнут в лагерях летом
Более 154 тыс детей из Татарстана отдохнут в лагерях летом - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : Ринат Садыков | Минмолодежи/Telegram
Более 154 тыс детей из Татарстана отдохнут в лагерях летом
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 3 июн - РИА Новости. Более 154 тысяч детей из Татарстана, в том числе около 7,3 тысячи детей участников СВО отдохнут нынешним летом в детских лагерях, сообщил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.
"В летний период 2025 года организованными формами отдыха планируется охватить более 154 тысяч детей и молодежи республики. Будет организована работа 1,6 тысячи организаций всех форм отдыха, среди которых как традиционные детские оздоровительные лагеря, так и палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха", - сказал Садыков на брифинге в правительстве республики.
Люди прогуливаются у Казанского кремля - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Новая платформа "Лето в Татарстане" запущена в республике
2 июня, 20:27
По информации министра, в этом году будет выделено более 50 тысяч безвозмездных путевок для детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях, детей, нуждающихся в восстановительном лечении и реабилитации, а также для одаренных детей и детей участников СВО.
Садыков отметил, что ежегодно из бюджета Татарстана на финансирование всей программы отдыха и оздоровления детей направляется более 2,5 миллиарда рублей. Дополнительно на организацию охраны всех лагерей выделено почти 30 миллионов рублей. Средняя стоимость путевки по республике составляет порядка 24,4 тысячи рублей, за исключением лагерей Черноморского побережья.
Министр уточнил, что в этом году, как и ранее, будет организован отдых детей из Татарстана в лагерях Крыма и Краснодарского края, в частности, в Анапе. При действующих ограничениях на купание в море оно будет организовано в бассейнах на территории лагерей. Порядка 600 детей отдохнут в "Артеке" и "Орленке".
По словам Садыкова, с начала года - во время зимних и весенних каникул - в детских лагерях уже отдохнули около 26,7 тысячи детей.
Также министр напомнил, что с 2019 года в республике действует программа капитального ремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи "Лето – детям". С 2019 по 2024 годы капитально отремонтировано, реконструировано и построено 43 детских оздоровительных лагеря на общую сумму 6,9 миллиарда рублей. В 2025 году запланированы капитальный ремонт и строительство 19 объектов, в том числе одного - в Краснодарском крае, для этого выделено около 1,3 миллиарда рублей.
Пешеходная улица Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В финал конкурса "Родники.Дети" в Казани вышли дети из 22 регионов России
30 мая, 10:42
 
Республика ТатарстанАнапаАртекДетиДетский отдых
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала