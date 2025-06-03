https://ria.ru/20250603/tatarstan-2020681153.html

Более 154 тысяч детей из Татарстана отдохнут летом в детских лагерях

Более 154 тысяч детей из Татарстана отдохнут летом в детских лагерях - РИА Новости, 03.06.2025

Более 154 тысяч детей из Татарстана отдохнут летом в детских лагерях

Более 154 тысяч детей из Татарстана, в том числе около 7,3 тысячи детей участников СВО отдохнут нынешним летом в детских лагерях, сообщил министр по делам... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T16:02:00+03:00

2025-06-03T16:02:00+03:00

2025-06-03T16:02:00+03:00

республика татарстан

анапа

артек

дети

детский отдых

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КАЗАНЬ, 3 июн - РИА Новости. Более 154 тысяч детей из Татарстана, в том числе около 7,3 тысячи детей участников СВО отдохнут нынешним летом в детских лагерях, сообщил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков. "В летний период 2025 года организованными формами отдыха планируется охватить более 154 тысяч детей и молодежи республики. Будет организована работа 1,6 тысячи организаций всех форм отдыха, среди которых как традиционные детские оздоровительные лагеря, так и палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха", - сказал Садыков на брифинге в правительстве республики. По информации министра, в этом году будет выделено более 50 тысяч безвозмездных путевок для детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях, детей, нуждающихся в восстановительном лечении и реабилитации, а также для одаренных детей и детей участников СВО. Садыков отметил, что ежегодно из бюджета Татарстана на финансирование всей программы отдыха и оздоровления детей направляется более 2,5 миллиарда рублей. Дополнительно на организацию охраны всех лагерей выделено почти 30 миллионов рублей. Средняя стоимость путевки по республике составляет порядка 24,4 тысячи рублей, за исключением лагерей Черноморского побережья. Министр уточнил, что в этом году, как и ранее, будет организован отдых детей из Татарстана в лагерях Крыма и Краснодарского края, в частности, в Анапе. При действующих ограничениях на купание в море оно будет организовано в бассейнах на территории лагерей. Порядка 600 детей отдохнут в "Артеке" и "Орленке". По словам Садыкова, с начала года - во время зимних и весенних каникул - в детских лагерях уже отдохнули около 26,7 тысячи детей. Также министр напомнил, что с 2019 года в республике действует программа капитального ремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи "Лето – детям". С 2019 по 2024 годы капитально отремонтировано, реконструировано и построено 43 детских оздоровительных лагеря на общую сумму 6,9 миллиарда рублей. В 2025 году запланированы капитальный ремонт и строительство 19 объектов, в том числе одного - в Краснодарском крае, для этого выделено около 1,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250602/tatarstan-2020551388.html

https://ria.ru/20250530/deti-2019916535.html

анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

анапа, артек, дети, детский отдых