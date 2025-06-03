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В Белом доме прокомментировали атаки ВСУ на российские аэродромы - РИА Новости, 03.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:43 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/ssha-2020754682.html
В Белом доме прокомментировали атаки ВСУ на российские аэродромы
В Белом доме прокомментировали атаки ВСУ на российские аэродромы - РИА Новости, 03.06.2025
В Белом доме прокомментировали атаки ВСУ на российские аэродромы
Террористические атаки Украины по российским военным аэродромам при помощи дронов заставляют Соединенные Штаты задуматься о своей внутренней безопасности,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T22:43:00+03:00
2025-06-03T22:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
амурская область
сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Террористические атаки Украины по российским военным аэродромам при помощи дронов заставляют Соединенные Штаты задуматься о своей внутренней безопасности, сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Ранее газета Пентагона Stars and Stripes написала, что украинские террористические атаки должны послужить для США сигналом тревоги и подстегнуть усилия по усилению защиты американских военных авиабаз. "Безусловно", - сказала Левитт журналистам, отвечая на вопрос, заставляют ли действия Украины задуматься о безопасности Соединенных Штатов, особенно американских самолетов. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
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украина, амурская область, сша, министерство обороны сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Амурская область, США, Министерство обороны США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Белом доме прокомментировали атаки ВСУ на российские аэродромы

Белый дом: атаки ВСУ на аэродромы в РФ заставляют США задуматься о безопасности

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Террористические атаки Украины по российским военным аэродромам при помощи дронов заставляют Соединенные Штаты задуматься о своей внутренней безопасности, сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Ранее газета Пентагона Stars and Stripes написала, что украинские террористические атаки должны послужить для США сигналом тревоги и подстегнуть усилия по усилению защиты американских военных авиабаз.
"Безусловно", - сказала Левитт журналистам, отвечая на вопрос, заставляют ли действия Украины задуматься о безопасности Соединенных Штатов, особенно американских самолетов.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Киев не уведомил Трампа об атаках на российские аэродромы, заявил Белый дом
Вчера, 20:47
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАмурская областьСШАМинистерство обороны СШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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