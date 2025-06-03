https://ria.ru/20250603/ssha-2020754682.html

В Белом доме прокомментировали атаки ВСУ на российские аэродромы

В Белом доме прокомментировали атаки ВСУ на российские аэродромы - РИА Новости, 03.06.2025

В Белом доме прокомментировали атаки ВСУ на российские аэродромы

Террористические атаки Украины по российским военным аэродромам при помощи дронов заставляют Соединенные Штаты задуматься о своей внутренней безопасности,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T22:43:00+03:00

2025-06-03T22:43:00+03:00

2025-06-03T22:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

амурская область

сша

министерство обороны сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Террористические атаки Украины по российским военным аэродромам при помощи дронов заставляют Соединенные Штаты задуматься о своей внутренней безопасности, сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Ранее газета Пентагона Stars and Stripes написала, что украинские террористические атаки должны послужить для США сигналом тревоги и подстегнуть усилия по усилению защиты американских военных авиабаз. "Безусловно", - сказала Левитт журналистам, отвечая на вопрос, заставляют ли действия Украины задуматься о безопасности Соединенных Штатов, особенно американских самолетов. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

https://ria.ru/20250603/ukraina-2020745873.html

украина

амурская область

сша

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украина, амурская область, сша, министерство обороны сша, министерство обороны рф (минобороны рф)