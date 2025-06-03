https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020587873.html

Военный эксперт рассказал о продвижении российских военных у Часова Яра

Военный эксперт рассказал о продвижении российских военных у Часова Яра - РИА Новости, 03.06.2025

Военный эксперт рассказал о продвижении российских военных у Часова Яра

Российские силы продвинулись в районе Часова Яра и в самом городе, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T08:04:00+03:00

2025-06-03T08:04:00+03:00

2025-06-03T08:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

андрей марочко

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Российские силы продвинулись в районе Часова Яра и в самом городе, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Западнее Григоровки и поселка Калиново Артемовского района ДНР за несколько суток наши войска продвинулись до 1 километра и взяли под контроль ряд лесонасаждений. В самом Часовом Яре есть продвижение на северных окраинах и в центре города. В Ступочках Краматорского района ДНР выбиты основные подразделения вооруженных формирований Украины, идет планомерная зачистка прилегающих территорий", - рассказал РИА Новости эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.

https://ria.ru/20250603/chasovyar-1981337707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, украина, андрей марочко, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины