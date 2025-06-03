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Военный эксперт рассказал о продвижении российских военных у Часова Яра - РИА Новости, 03.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:04 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020587873.html
Военный эксперт рассказал о продвижении российских военных у Часова Яра
Военный эксперт рассказал о продвижении российских военных у Часова Яра - РИА Новости, 03.06.2025
Военный эксперт рассказал о продвижении российских военных у Часова Яра
Российские силы продвинулись в районе Часова Яра и в самом городе, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T08:04:00+03:00
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специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
андрей марочко
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Российские силы продвинулись в районе Часова Яра и в самом городе, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Западнее Григоровки и поселка Калиново Артемовского района ДНР за несколько суток наши войска продвинулись до 1 километра и взяли под контроль ряд лесонасаждений. В самом Часовом Яре есть продвижение на северных окраинах и в центре города. В Ступочках Краматорского района ДНР выбиты основные подразделения вооруженных формирований Украины, идет планомерная зачистка прилегающих территорий", - рассказал РИА Новости эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.
https://ria.ru/20250603/chasovyar-1981337707.html
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донецкая народная республика, украина, андрей марочко, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Военный эксперт рассказал о продвижении российских военных у Часова Яра

Марочко: ВС РФ продвинулись в районе Часова Яра и в самом городе

© РИА НовостиОфициальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Российские силы продвинулись в районе Часова Яра и в самом городе, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Западнее Григоровки и поселка Калиново Артемовского района ДНР за несколько суток наши войска продвинулись до 1 километра и взяли под контроль ряд лесонасаждений. В самом Часовом Яре есть продвижение на северных окраинах и в центре города. В Ступочках Краматорского района ДНР выбиты основные подразделения вооруженных формирований Украины, идет планомерная зачистка прилегающих территорий", - рассказал РИА Новости эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
10:46
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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