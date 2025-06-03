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Боец рассказал об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 03.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:50 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020580929.html
Боец рассказал об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ в Красноармейске
Боец рассказал об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 03.06.2025
Боец рассказал об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ в Красноармейске
Пункт управления ударными дронами ВСУ уничтожен под Красноармеском в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T03:50:00+03:00
2025-06-03T03:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красноармейск
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Пункт управления ударными дронами ВСУ уничтожен под Красноармеском в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тоха". "По Красноармейску в ходе разведки был обнаружен еще один расчет БПЛА, который находился в близости к ЛБС (линия боевого соприкосновения - ред.). То есть уже в пригороде Красноармейска, километра где-то 2,5-3 от ЛБС, они находились", - сообщил он. По его словам, вероятнее всего, противник применял ударные БПЛА, так как на позиции были замечены ящики от боеприпасов. Также он уточнил, что противник работал, пренебрегая методами и средствами маскировки. "Тоже позиция была уничтожена с помощью FPV-сбросов. Антенны были уничтожены, ну, то есть оборудование, антенны", - добавил боец. Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
https://ria.ru/20250531/spetsoperatsiya-2020097643.html
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донецкая народная республика
красноармейск
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донецкая народная республика, красноармейск, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Донецк, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ в Красноармейске

Пункт управления ударных БПЛА ВСУ уничтожили в Красноармейске

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Пункт управления ударными дронами ВСУ уничтожен под Красноармеском в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тоха".
"По Красноармейску в ходе разведки был обнаружен еще один расчет БПЛА, который находился в близости к ЛБС (линия боевого соприкосновения - ред.). То есть уже в пригороде Красноармейска, километра где-то 2,5-3 от ЛБС, они находились", - сообщил он.
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По его словам, вероятнее всего, противник применял ударные БПЛА, так как на позиции были замечены ящики от боеприпасов. Также он уточнил, что противник работал, пренебрегая методами и средствами маскировки.
"Тоже позиция была уничтожена с помощью FPV-сбросов. Антенны были уничтожены, ну, то есть оборудование, антенны", - добавил боец.
Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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