https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020580929.html

Боец рассказал об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ в Красноармейске

Боец рассказал об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 03.06.2025

Боец рассказал об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ в Красноармейске

Пункт управления ударными дронами ВСУ уничтожен под Красноармеском в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T03:50:00+03:00

2025-06-03T03:50:00+03:00

2025-06-03T03:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

красноармейск

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Пункт управления ударными дронами ВСУ уничтожен под Красноармеском в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тоха". "По Красноармейску в ходе разведки был обнаружен еще один расчет БПЛА, который находился в близости к ЛБС (линия боевого соприкосновения - ред.). То есть уже в пригороде Красноармейска, километра где-то 2,5-3 от ЛБС, они находились", - сообщил он. По его словам, вероятнее всего, противник применял ударные БПЛА, так как на позиции были замечены ящики от боеприпасов. Также он уточнил, что противник работал, пренебрегая методами и средствами маскировки. "Тоже позиция была уничтожена с помощью FPV-сбросов. Антенны были уничтожены, ну, то есть оборудование, антенны", - добавил боец. Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.

https://ria.ru/20250531/spetsoperatsiya-2020097643.html

https://ria.ru/20250529/spetsoperatsiya-2019690140.html

донецкая народная республика

красноармейск

донецк

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донецкая народная республика, красноармейск, донецк, вооруженные силы украины