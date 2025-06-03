https://ria.ru/20250603/sanktsii-2020720712.html
Швейцария присоединилась к 17-му пакету антироссийских санкций ЕС
Швейцария присоединилась к 17-му пакету антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 03.06.2025
Швейцария присоединилась к 17-му пакету антироссийских санкций ЕС
Швейцарская Конфедерация традиционно присоединилась к 17-му пакету антироссийских рестрикций Евросоюза и расширила санкционные списки, следует из документов,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:55:00+03:00
2025-06-03T17:55:00+03:00
2025-06-03T17:55:00+03:00
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санкции в отношении россии
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ЖЕНЕВА, 3 июн - РИА Новости. Швейцарская Конфедерация традиционно присоединилась к 17-му пакету антироссийских рестрикций Евросоюза и расширила санкционные списки, следует из документов, опубликованных Госсекретариатом страны по экономическим вопросам. "Санкции. Изменения от 02.06.2025 со вступлением в силу 03.06.2025", - говорится в соответствующем указе по антироссийским рестрикциям с перечнем подсанкционных лиц. Согласно сообщению на информационном портале швейцарского правительства, в обновленный санкционный список были внесены 17 физлиц, 58 организаций, а также 189 морских судов и 31 предприятие. Рестрикции вступают в силу 3 июня в 23.00 (00.00 мск 4 июня). Евросоюз 20 мая утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, который включил 17 физических лиц и 58 компаний. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель намерен и далее вводить санкции против РФ. Среди обсуждаемых мер для 18-го пакета Фон дер Ляйен назвала санкции против газопроводов "Северный поток", понижение так называемого "потолка цен" на нефть, а также новые ограничения в финансовом секторе, включая банки третьих стран. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250529/shveytsariya-2019728702.html
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россия, брюссель, москва, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, северный поток, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире
Россия, Брюссель, Москва, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Северный поток, Санкции в отношении России, Евросоюз, В мире
Швейцария присоединилась к 17-му пакету антироссийских санкций ЕС
Швейцария расширила рестрикции против РФ, присоединившись к пакету санкций ЕС