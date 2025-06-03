Emirates допустила пересмотр рейсов в Россию из-за атак БПЛА
Компания Emirates может пересмотреть рейсы в Россию из-за атак украинских БПЛА
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник аэропорта около самолета Airbus A380 авиакомпании Emirates Airlines в аэропорту Домодедово
Сотрудник аэропорта около самолета Airbus A380 авиакомпании Emirates Airlines в аэропорту Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Авиакомпания Emirates может пересмотреть свое расписание рейсов в Россию из-за налетов БПЛА, заявил президент авиакомпании Emirates Тим Кларк в интервью Bloomberg на ежегодном собрании Международной ассоциации воздушного транспорта в Нью-Дели.
"В последнее время ситуация становится все более тревожной. <…> Если появляются какие-либо признаки неприятностей, мы уходим. Мы просто сворачиваемcя", — сказал он.
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По словам Кларка, Emirates очень тщательно разрабатывает оперативные планы на случай непредвиденных обстоятельств в отношении заходов на посадку в воздушном пространстве России.
"Так что мы просто понаблюдаем. <…> Я не собираюсь говорить, что мы прекратим полеты", — резюмировал он.
В ноябре 2023 года эмиратская авиакомпания Emirates заявила РИА Новости, что продолжает выполнять полеты в Россию в обычном режиме, приостановка полетов в Россию не планируется.
Emirates из ведущих авиакомпаний мира в настоящее время выполняет полеты в Москву и Санкт-Петербург.
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