https://ria.ru/20250603/rossiya-2020575795.html

Emirates допустила пересмотр рейсов в Россию из-за атак БПЛА

Emirates допустила пересмотр рейсов в Россию из-за атак БПЛА - РИА Новости, 03.06.2025

Emirates допустила пересмотр рейсов в Россию из-за атак БПЛА

Авиакомпания Emirates может пересмотреть свое расписание рейсов в Россию из-за налетов БПЛА, заявил президент авиакомпании Emirates Тим Кларк в интервью... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T01:05:00+03:00

2025-06-03T01:05:00+03:00

2025-06-03T10:50:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Авиакомпания Emirates может пересмотреть свое расписание рейсов в Россию из-за налетов БПЛА, заявил президент авиакомпании Emirates Тим Кларк в интервью Bloomberg на ежегодном собрании Международной ассоциации воздушного транспорта в Нью-Дели."В последнее время ситуация становится все более тревожной. <…> Если появляются какие-либо признаки неприятностей, мы уходим. Мы просто сворачиваемcя", — сказал он.По словам Кларка, Emirates очень тщательно разрабатывает оперативные планы на случай непредвиденных обстоятельств в отношении заходов на посадку в воздушном пространстве России."Так что мы просто понаблюдаем. <…> Я не собираюсь говорить, что мы прекратим полеты", — резюмировал он.В ноябре 2023 года эмиратская авиакомпания Emirates заявила РИА Новости, что продолжает выполнять полеты в Россию в обычном режиме, приостановка полетов в Россию не планируется.Emirates из ведущих авиакомпаний мира в настоящее время выполняет полеты в Москву и Санкт-Петербург.

https://ria.ru/20241030/iran-1980842537.html

https://ria.ru/20241005/emirates-1976511129.html

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россия, москва, санкт-петербург, emirates