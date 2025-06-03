https://ria.ru/20250603/rodstvennitsa-2020578780.html

Родственница Жириновского обжаловала решение суда по иску к его сыновьям

Родственница Жириновского обжаловала решение суда по иску к его сыновьям - РИА Новости, 03.06.2025

Родственница Жириновского обжаловала решение суда по иску к его сыновьям

Родственница политика Владимира Жириновского Елена Листопадова обжаловала в суде отказ в иске о признания договора пожизненного содержания с иждивением... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T02:43:00+03:00

2025-06-03T02:43:00+03:00

2025-06-03T05:46:00+03:00

владимир жириновский

наталья соколова

игорь лебедев

лдпр

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Родственница политика Владимира Жириновского Елена Листопадова обжаловала в суде отказ в иске о признания договора пожизненного содержания с иждивением недействительным, ответчиками по которому выступали его сыновья Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн, сообщили РИА Новости в Преображенском суде Москвы. "Зарегистрирована апелляционная жалоба (Листопадова Е.Г.)", — сказали в суде. Ранее суд в данном вопросе встал на сторону сыновей Жириновского. Помимо Листопадовой истцом выступала еще одна родственница — Наталья Соколова. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, ранее истцы также просили об истребовании имущества из чужого незаконного владения и его возврате в наследственную массу. В этих требованиях им отказали. По данным СМИ, Листопадова и Соколова являются племянницами Жириновского. Согласно картотеке суда, разбирательство длилось с декабря 2022 года. Российский политик и востоковед, основатель и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.

https://ria.ru/20250505/sud-2014958158.html

https://ria.ru/20250331/gosduma-2008416727.html

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владимир жириновский, наталья соколова, игорь лебедев, лдпр