https://ria.ru/20250603/repatriant-2020695438.html

Канадец из Киева стал участником программы по переселению в Россию

Канадец из Киева стал участником программы по переселению в Россию - РИА Новости, 03.06.2025

Канадец из Киева стал участником программы по переселению в Россию

Канадец Даниил Романовский, родившийся в Киеве, стал участником государственной программы по переселению в Россию, сообщает посольство РФ в Китае. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T16:29:00+03:00

2025-06-03T16:29:00+03:00

2025-06-03T16:46:00+03:00

россия

китай

киев

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ПЕКИН, 3 июн - РИА Новости. Канадец Даниил Романовский, родившийся в Киеве, стал участником государственной программы по переселению в Россию, сообщает посольство РФ в Китае. "3 июня в консульском отделе посольства России в Китае состоялась торжественная церемония вручения свидетельства участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, гражданину Канады Д. Романовскому", - говорится в Telegram-канале диппредставительства. Романовский родился в Киеве, в 1991 году с родителями переехал в Израиль, затем в Канаду. Ближайшие его родственники, также являющиеся канадцами, подали соответствующие заявления в посольстве России в США и уже стали участниками программы переселения. Он же после восьми лет проживания и работы в Китае обратился в посольство в Пекине, где ему была оказана необходимая помощь в оформлении документов. "Среди причин, побудивших его принять участие в госпрограмме, помимо желания вернуться на историческую родину репатриант называет внутреннее несогласие с политикой русофобии, пропагандой неонацизма и узаконенным продвижением в обществе ЛГБТ*-повестки (движение признано экстремистским и запрещено в России – ред.)", - отмечают в посольстве. В ближайшее время канадец планирует прибыть в Ленинградскую область для оформления российского гражданства и трудоустройства.*движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20250324/repatriatsiya-2007057893.html

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россия, китай, киев