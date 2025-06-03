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Канадец из Киева стал участником программы по переселению в Россию - РИА Новости, 03.06.2025
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16:29 03.06.2025 (обновлено: 16:46 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/repatriant-2020695438.html
Канадец из Киева стал участником программы по переселению в Россию
Канадец из Киева стал участником программы по переселению в Россию - РИА Новости, 03.06.2025
Канадец из Киева стал участником программы по переселению в Россию
Канадец Даниил Романовский, родившийся в Киеве, стал участником государственной программы по переселению в Россию, сообщает посольство РФ в Китае. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:29:00+03:00
2025-06-03T16:46:00+03:00
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ПЕКИН, 3 июн - РИА Новости. Канадец Даниил Романовский, родившийся в Киеве, стал участником государственной программы по переселению в Россию, сообщает посольство РФ в Китае. "3 июня в консульском отделе посольства России в Китае состоялась торжественная церемония вручения свидетельства участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, гражданину Канады Д. Романовскому", - говорится в Telegram-канале диппредставительства. Романовский родился в Киеве, в 1991 году с родителями переехал в Израиль, затем в Канаду. Ближайшие его родственники, также являющиеся канадцами, подали соответствующие заявления в посольстве России в США и уже стали участниками программы переселения. Он же после восьми лет проживания и работы в Китае обратился в посольство в Пекине, где ему была оказана необходимая помощь в оформлении документов. "Среди причин, побудивших его принять участие в госпрограмме, помимо желания вернуться на историческую родину репатриант называет внутреннее несогласие с политикой русофобии, пропагандой неонацизма и узаконенным продвижением в обществе ЛГБТ*-повестки (движение признано экстремистским и запрещено в России – ред.)", - отмечают в посольстве. В ближайшее время канадец планирует прибыть в Ленинградскую область для оформления российского гражданства и трудоустройства.*движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20250324/repatriatsiya-2007057893.html
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россия, китай, киев
Россия, Китай, Киев
Канадец из Киева стал участником программы по переселению в Россию

Канадец из Киева Романовский стал участником программы по переселению в Россию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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ПЕКИН, 3 июн - РИА Новости. Канадец Даниил Романовский, родившийся в Киеве, стал участником государственной программы по переселению в Россию, сообщает посольство РФ в Китае.
"3 июня в консульском отделе посольства России в Китае состоялась торжественная церемония вручения свидетельства участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, гражданину Канады Д. Романовскому", - говорится в Telegram-канале диппредставительства.
Романовский родился в Киеве, в 1991 году с родителями переехал в Израиль, затем в Канаду. Ближайшие его родственники, также являющиеся канадцами, подали соответствующие заявления в посольстве России в США и уже стали участниками программы переселения. Он же после восьми лет проживания и работы в Китае обратился в посольство в Пекине, где ему была оказана необходимая помощь в оформлении документов.
"Среди причин, побудивших его принять участие в госпрограмме, помимо желания вернуться на историческую родину репатриант называет внутреннее несогласие с политикой русофобии, пропагандой неонацизма и узаконенным продвижением в обществе ЛГБТ*-повестки (движение признано экстремистским и запрещено в России – ред.)", - отмечают в посольстве.
В ближайшее время канадец планирует прибыть в Ленинградскую область для оформления российского гражданства и трудоустройства.
*движение признано экстремистским и запрещено в России
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