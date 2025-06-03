https://ria.ru/20250603/razminirovanie-2020679884.html

Хинштейн рассказал о высоких темпах разминирования курского приграничья

Хинштейн рассказал о высоких темпах разминирования курского приграничья - РИА Новости, 03.06.2025

Хинштейн рассказал о высоких темпах разминирования курского приграничья

Темпы разминирования курского приграничья достаточно высокие, доложил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T15:34:00+03:00

2025-06-03T15:34:00+03:00

2025-06-03T15:34:00+03:00

россия

курская область

суджа

александр хинштейн

валентина матвиенко

владимир путин

вооруженные силы украины

совет федерации рф

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Темпы разминирования курского приграничья достаточно высокие, доложил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В ходе рабочей встречи Матвиенко спросила Хинштейна о темпах разминирования приграничья Курской области. "Достаточно высокими, и территория у нас разделена на несколько этапов", - ответил врио губернатора. Хинштейн добавил, что специалисты по разминированию проводят все необходимые работы. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

https://ria.ru/20250516/khusnullin-2017247124.html

https://ria.ru/20250521/putin-2018204195.html

россия

курская область

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россия, курская область, суджа, александр хинштейн, валентина матвиенко, владимир путин, вооруженные силы украины, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф), безопасность