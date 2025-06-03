https://ria.ru/20250603/razminirovanie-2020679884.html
Хинштейн рассказал о высоких темпах разминирования курского приграничья
Хинштейн рассказал о высоких темпах разминирования курского приграничья - РИА Новости, 03.06.2025
Хинштейн рассказал о высоких темпах разминирования курского приграничья
Темпы разминирования курского приграничья достаточно высокие, доложил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:34:00+03:00
2025-06-03T15:34:00+03:00
2025-06-03T15:34:00+03:00
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валентина матвиенко
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Темпы разминирования курского приграничья достаточно высокие, доложил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В ходе рабочей встречи Матвиенко спросила Хинштейна о темпах разминирования приграничья Курской области. "Достаточно высокими, и территория у нас разделена на несколько этапов", - ответил врио губернатора. Хинштейн добавил, что специалисты по разминированию проводят все необходимые работы. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250516/khusnullin-2017247124.html
https://ria.ru/20250521/putin-2018204195.html
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россия, курская область, суджа, александр хинштейн, валентина матвиенко, владимир путин, вооруженные силы украины, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Россия, Курская область, Суджа, Александр Хинштейн, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Хинштейн рассказал о высоких темпах разминирования курского приграничья
Хинштейн: темпы разминирования курского приграничья достаточно высокие