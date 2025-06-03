https://ria.ru/20250603/putin-2020678150.html

Путин заинтересовался изменением породного состава лесов на Урале

Путин заинтересовался изменением породного состава лесов на Урале - РИА Новости, 03.06.2025

Путин заинтересовался изменением породного состава лесов на Урале

Президент РФ Владимир Путин заинтересовался проблемой изменения породного состава лесов на Урале и в регионах Северо-Западного округа из-за климатических... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T15:23:00+03:00

2025-06-03T15:23:00+03:00

2025-06-03T15:23:00+03:00

россия

владимир путин

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

экология

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заинтересовался проблемой изменения породного состава лесов на Урале и в регионах Северо-Западного округа из-за климатических изменений. Об этом главе государства рассказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Глава Минприроды на встрече с президентом в Кремле отдельно остановился на вопросах изменения климата, влияние которого на разные сферы в будущем будет, по его словам, только усугубляться. "Изменение породного состава лесов в Северо-Западном и в Уральском округах – что это за изменение и с чем это связано?", - поинтересовался Путин, заглянув в представленную главой Минприроды презентацию. Козлов пояснил, что в связи с изменением климатической повестки там становится намного теплее и растет лес другой породы. Например, отметил он, в Северо-Западном округе обычно растет ель, а сейчас это дерево есть преимущественно в северной части, где холоднее. "Или сосна", - уточнил Путин. Министр согласился, отметив, что теперь в этих местах будут преобладать другие породы деревьев. "Да. А здесь будет появляться дуб и береза взамен. В Северо-Кавказском у нас стоит вопрос продуктивности лесов, то есть, допустим, там бук и граб под угрозой, в Южном – это сосна и дуб. То есть в округах. Наша задача это учитывать", - сказал глава Минприроды.

https://ria.ru/20250321/rosleskhoz-2006356887.html

https://ria.ru/20250414/ekologiya-2011212016.html

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россия, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), экология