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Путин заинтересовался изменением породного состава лесов на Урале
Путин заинтересовался изменением породного состава лесов на Урале - РИА Новости, 03.06.2025
Путин заинтересовался изменением породного состава лесов на Урале
Президент РФ Владимир Путин заинтересовался проблемой изменения породного состава лесов на Урале и в регионах Северо-Западного округа из-за климатических... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:23:00+03:00
2025-06-03T15:23:00+03:00
2025-06-03T15:23:00+03:00
россия
владимир путин
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
экология
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заинтересовался проблемой изменения породного состава лесов на Урале и в регионах Северо-Западного округа из-за климатических изменений. Об этом главе государства рассказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Глава Минприроды на встрече с президентом в Кремле отдельно остановился на вопросах изменения климата, влияние которого на разные сферы в будущем будет, по его словам, только усугубляться. "Изменение породного состава лесов в Северо-Западном и в Уральском округах – что это за изменение и с чем это связано?", - поинтересовался Путин, заглянув в представленную главой Минприроды презентацию. Козлов пояснил, что в связи с изменением климатической повестки там становится намного теплее и растет лес другой породы. Например, отметил он, в Северо-Западном округе обычно растет ель, а сейчас это дерево есть преимущественно в северной части, где холоднее. "Или сосна", - уточнил Путин. Министр согласился, отметив, что теперь в этих местах будут преобладать другие породы деревьев. "Да. А здесь будет появляться дуб и береза взамен. В Северо-Кавказском у нас стоит вопрос продуктивности лесов, то есть, допустим, там бук и граб под угрозой, в Южном – это сосна и дуб. То есть в округах. Наша задача это учитывать", - сказал глава Минприроды.
https://ria.ru/20250321/rosleskhoz-2006356887.html
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россия, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), экология
Россия, Владимир Путин, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Экология
Путин заинтересовался изменением породного состава лесов на Урале
Путин интересуется проблемой изменения породного состава лесов на Урале и в СЗФО
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заинтересовался проблемой изменения породного состава лесов на Урале и в регионах Северо-Западного округа из-за климатических изменений.
Об этом главе государства рассказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов
. Глава Минприроды
на встрече с президентом в Кремле отдельно остановился на вопросах изменения климата, влияние которого на разные сферы в будущем будет, по его словам, только усугубляться.
"Изменение породного состава лесов в Северо-Западном и в Уральском округах – что это за изменение и с чем это связано?", - поинтересовался Путин
, заглянув в представленную главой Минприроды презентацию.
Козлов пояснил, что в связи с изменением климатической повестки там становится намного теплее и растет лес другой породы. Например, отметил он, в Северо-Западном округе обычно растет ель, а сейчас это дерево есть преимущественно в северной части, где холоднее.
"Или сосна", - уточнил Путин.
Министр согласился, отметив, что теперь в этих местах будут преобладать другие породы деревьев.
"Да. А здесь будет появляться дуб и береза взамен. В Северо-Кавказском у нас стоит вопрос продуктивности лесов, то есть, допустим, там бук и граб под угрозой, в Южном – это сосна и дуб. То есть в округах. Наша задача это учитывать", - сказал глава Минприроды.