https://ria.ru/20250603/putin-2020664879.html

Путин прокомментировал работу над снижением вредных выбросов

Путин прокомментировал работу над снижением вредных выбросов - РИА Новости, 03.06.2025

Путин прокомментировал работу над снижением вредных выбросов

Благоприятных времен и условий для инвестиций в работу по снижению вредных выбросов не бывает, здесь нужны последовательные действия государства и дисциплина... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:21:00+03:00

2025-06-03T14:21:00+03:00

2025-06-03T14:37:00+03:00

владимир путин

россия

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

экология

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Благоприятных времен и условий для инвестиций в работу по снижению вредных выбросов не бывает, здесь нужны последовательные действия государства и дисциплина предприятий, которые должны минимизировать последствия для окружающей среды, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства провел в Кремле встречу с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. В числе других тем он рассказал президенту о том, как продвигается работа по снижению вредных выбросов в промышленных центрах в рамках проекта "Чистый воздух"."Вы как руководитель профильного ведомства знаете, что благоприятных времен и условий для проведения этой работы, для инвестиций в эту сферу не бывает никогда. Здесь нужны последовательные действия со стороны государства и, естественно, дисциплина со стороны тех, кто занимается той или иной деятельностью, которая связана с загрязнением окружающей среды, с тем чтобы минимизировать эти последствия и выполнять предписания и планы государства", - обратился Путин к главе Минприроды.

https://ria.ru/20250530/ekologiya-2019886246.html

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Рабочая встреча Путина с Министром природных ресурсов и экологии Козловым Рабочая встреча Путина с Министром природных ресурсов и экологии Козловым 2025-06-03T14:21 true PT1M52S

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владимир путин, россия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), экология